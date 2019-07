„Nebodovali jsme, ale sahali jsme nejméně po bodu. Je to obrovské zklamání, že jsme to nezvládli,“ hlesl po zápase Galuška.

Vy jste začal vlevo, pak jste si s Erikem Puchlem vyměnil pozice. Proč?

Protože na Fleišmana mi to sedělo lépe. Rychlostně jsem se přes něj stačil dostávat.

Fillo na druhé straně byl rychlejší?

No, on po nás trenér od začátku chtěl, ať si to prohodíme. Ale jo, Fillo je přece jen rychlejší než Fleišman. Na té pravé straně to pro mě bylo lepší.

Šancí jste měli dost, že?

Když nedáte čtyři stoprocentní, tak nemůžete vyhrát. Musíme se zlepšit v koncovce. Bylo to však lepší než v Boleslavi, už jsme o sobě věděli více, a tak doufám, že to půjde zápas od zápasu nahoru. Dneska jsme byli Baníku vyrovnaným soupeřem a proměnit ty šance, tak jsme i něco uhráli.

Vy sám jste mohl dát v první půli gól. Popište ten okamžik.

Už jsem to viděl v bráně. Levou nohou jsem to dal na přední tyč, ale gólman to skvěle vytáhl. Dobrý zákrok.

Celkově jste hráli velmi dobře. Kde se utkání zlomilo?

Asi u té tyčky Ondry Lingra. Byly tam i další šance, tady měl Baník štěstí. Od tyče se to odrazilo zase k tomu gólmanovi. Vypadalo to, že tu první střelu vytlačil na tyč. Chytal fakt dobře, ale měli jsme něco dát. V závěru jsme se o něco snažili, ale nějaká stoprocentní šance se už nenaskytla.

Ondřej Lingr navíc dostal červenou kartu. Jak moc bude teď chybět?

Hodně, je to už jeden z klíčových hráčů. V naší situaci je každý vyloučený velkou ztrátou. Budeme se ho snažit nahradit a odjezdit to jako on.

Chybějí i další hráči?

Nehrají Guba, Ba Loua ani Honza Moravec, ale s Baníkem jsme hráli dobře, takže je vidět, že i v tom složení jsme konkurenceschopní.

Teď vás ale čekají Plzeň a Slavia…

Los není úplně příznivý, ale budeme se snažit z toho vydolovat maximum. Plzeň za sebou bude mít Pireus v evropském poháru, zkusíme ji překvapit.