Opava prohrála počtvrté za sebou, co se děje?

Není to příjemné. Prohráli jsme si to sami. První poločas byl v našem podání tragický. Zlín byl ve všem lepší, měl lepší pohyb, u všeho byl dříve. Škoda gólu do šatny, ten nás zlomil. Po přestávce jsme se zvedli, avšak bylo to málo. Nejsme schopni vstřelit branku.

Proč to v prvním poločase nešlo? Čekalo se, že na Zlín vletíte…

Vůbec jsme nezachytili vstup. Zlín měl šanci hned z první rozehrávky. Nedokážu si vysvětlit, čím to bylo. Přišlo mi, že máme těžké nohy.

Těsně před utkáním se zranil Hrabina, zápas nedohrál Žídek, jak velkou roli hrál fakt, že se vám rozpadla obrana?

Mělo to velký vliv. Museli jsme vymýšlet nové varianty, hráli jsme na tři obránce. Osobně jsem se stahoval dozadu a byl z toho takový trošku chaos. Pramenil z toho i třetí gól.

Závěr se nesl ve znamení velkých emocí, Pavel Zavadil byl vyloučen, do toho fanoušci…

Bylo to nervózní, nedařilo se nám, chtěli jsme s výsledkem něco udělat, nešlo to, byla to křeč. Sudí pískají naše polofauly, soupeřovy ne. Nebylo to poprvé. Musíme se zvednout, nedívat se kolem sebe.