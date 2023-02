„Proti milovanému klubu se to vůbec nehodilo, ale jsem rád, že jsem se konečně trefil,“ svěřil se po zápase.

Jaký jste měl ze zápasu pocit?

Říkal jsem klukům, že Plzeň se dá porazit. Navíc když vyjede ze svého stadionu. Byli jsme na ni dobře připravení, věřili jsme si, chtěli jsme doma urvat tři body a potěšit diváky. Splnili jsme všechno, se vším všudy.

První gól v lize proti Plzni jste ani moc neslavil. Jak chutnal?

Pro mě dobrý, že jsem se konečně trefil. Proti mému milovanému klubu, ve kterém jsem strávil několik sezon. Je pravda, že jsem branku neslavil – nehodilo se to.

Víte vůbec kdo vám přihrával?

Přesně nevím, kdo to byl, asi Havlas (Marek Havlík). Balon se mně dostal, podařilo se mi ho dobře navést. Udělal jsem kličku a pak už zbývalo jen trefit bránu.

Nepřišlo vám, že jste zaskočil gólmana Staňka?

Tak asi jsem ho zaskočil, když balon nechytil. Chtěl jsem vystřelit – myslím si, že balon mohl vidět, nikdo tam ani nestínil. Asi to byla velká perda, když to nechytil (směje se).

Věřil jste si na Havla? Obešel jste ho docela snadno.

Člověk si v takových situacích musí věřit. Měl jsem v hlavě, co udělám, podařilo se to až do gólu.

V lize jste dal gól po dlouhé době. Měl jste to v hlavě?

Neměl, ale je to dlouho. Jsem rád, že jsem to prolomil, snad už to teďka půjde a budu přispívat góly častěji. Ale nebyl jsem z toho nijak nervózní.

Svědík si volal s Baránkem, z tribuny viděl i nejlepší výkon Vechety v lize

Jaké to bylo bez trenéra Svědíka, který byl za trest na tribuně?

Ono je to docela často, už jsme na to zvyklí. O poločase proběhla nějaká videokonference. Zápas viděl z jiného zorné pole, mohl to jinak navnímat. O poločase nám k tomu řekl svoje, tak jak vždycky. Nijak jsme to ani nevnímali, že není v šatně.

Naštval vás třízápasový trest pro trenéra?

Tak nenaštval. Když byl trenér naposledy vyloučený, tak říkal, že na tom nějakým způsobem pracuje. Spíš z toho byl on smutný. Po nás chce disciplínu, chce abychom plnili nějaké pokyny. On vlastně dostane znovu červenou – omluvil se nám, pokutu do kasy zaplatí.

Šumi (Šumulikoski) je na lavičce plnohodnotná náhrada. Souhlasíte?

Je, ale nejenom on. Jsou tam i asistenti. Na lavičce byli cítit všichni.

Po podzimu jste se chtěli rychle dostat na čtvrté místo. Čekal jste, že plán splníte takto brzy?

Je to příjemné, tabulka je nabitá, ale držíme se tam. Body sbíráme, porážíme soupeře, kteří jsou nad námi. Ještě je hodně zápasů, ale body chceme sbírat dál.

Už víte, co půjde do kabiny za výhru a gól?

Nevím, něco klukům koupím. Za gól se sice nic neplatí, ale když se kluci domluví, tak to budu muset zalepit.