Ve Zlíně jste poprvé odehrál v dresu Slovácka celých devadesát minut…

Cítil jsem se v pohodě, navíc takový terén mi vyhovuje, jsem rád, že jsem zvládl celý zápas.

Jaký je váš komentář k prohranému derby?

Myslím, že herně jsme na soupeře měli. Celý zápas jsme byli lepším týmem, byli jsme víc na balonu, měli jsme i víc šancí. Problém byl dostat balon do branky. V poslední době nemáme střelecké štěstí, ale na druhou stranu je dobře, že se do těch šancí dokážeme dostat a soupeře přehrát.

Už po deseti minutách se zranil Šašinka. Jak moc to ovlivnilo vaši hru?

Střídal ho Kali (Jan Kalabiška), který není žádný útočník. Dvořka (Pavel Dvořák) ještě není v ideální pozici, z toho důvodu tam šel Kali. Nemáme klasického útočníka, který dokáže skórovat z minimální šance. Asi i to je jedna z příčin prohry.

Ovlivnilo odchod Šašinky vaši taktiku?

Herně nás to nijak nepřibrzdilo, byli jsme silní na míči. Dostávali jsme se do šancí i bez klasického útočníka, jenom jsme neměli dost štěstí ve vápně.

Po hodině hry jste chtěli penaltu po ruce zlínského Bartošáka. Jak jste to viděl z vašeho pohledu?

Bartošák šel proti střele, vyskočil a ruku měl daleko od těla. Z toho důvodu si myslím, že to penalta měla být. Rozhodčí to posoudil, tak jak to posoudil. Bylo to divné rozhodnutí. První pískl odkop, pak to otočil na roh, myslím si, že to chtěl nějakým způsobem vykompenzovat, ale je pánem na hřišti a rozhodl podle svého.

Co scházelo k remíze?

Musíme se víc zaměřit na koncovku, ta rozhodla. Góly potřebujeme, herně na to máme. Když budeme dávat branky, tak přijdou i body, které nám v posledních kolech schází.

V Plzni jste hrával s Poznarem. Byli jste před zápasem v kontaktu?

My jsme v kontaktu pořád. Jsme dost staří na to, abychom se nějak hecovali. Jen jsme se popřáli hodně štěstí.

Patrik Hellebrad byl znovu v základní sestavě. Jak se líbil?

Byl vidět, je silný na míči. Bere si balony od stoperů, od obránců a dokáže je rozdělit. Myslím si, že obstál a odehrál dobré utkání.