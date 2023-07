ROZHOVOR/ Ve 39. minutě vykouzlil nejhezčí akci zápasu. Čtyřicetiletý veterán Milan Petržela si prohrál s obranou Českých Budějovic, přes několik bránících hráčů se prokličkoval až do pokutového území Dynama. Po parádním sólu ještě elegantní patičkou vybídl ke skórování ještě lépe Jihokorejce Kima, který propálil gólmana Dynama Šípoše a zvýšil na 2:0.

Milan Petržela (vlevo) a Jihokorejec Kim zařídili druhý gól Slovácka při zápase s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ligový rekordman po famózní individuální akci sklízel zasloužený aplaus, před bývalým reprezentantem se skláněli fanoušci i spoluhráči, oporu chválil i trenér Jan Baránek.

„Milana znám ještě z působení v Plzni. Takových akcí tam měl nespočet, takže mě to u něj nepřekvapuje. I díky němu lidí na fotbal chodí. Je neskutečné, co předvádí v tolika letech,“ vyzdvihl křídelníka po parádním vstupu do sezony a jasné výhře 4:1 Baránek, jenž zaskočil za nemocného hlavního kouče Svědíka.

Milane, věděl jste dopředu, co uděláte?

Byla to improvizace. Nijak dopředu jsem to neplánoval. Vzniklo to během chvilky. Člověk to musí nějak vyřešit. Měl jsme i kus štěstí, ale podařilo se to se vším všudy. Bylo super, že to Kim proměnil. Kdyby to nedal, byla by celá akce k ničemu. Takhle, když to skončilo gólem, bylo to hezké

Kolikátá asistence patičkou to byla?

Těžko říct. Číslo neřeknu, ale vím, že jsem už někdy na gól nahrával. Bylo to v Plzni, ale nevím, jestli to bylo jednou nebo víckrát.

Souhlasíte, že vám zápas s Českými Budějovicemi sedl?

Právě že mi moc nesedl! Hrálo se mi blbě, ale kluci to dneska vzali za mě, takže jsme to zvládli dobře.

Co vám vadilo? Počasí? Brzký začátek?

Myslím, si že začínat v létě ve tři odpoledne je kravina jak pro nás, tak i pro fanoušky, což je pak samozřejmě vidět na tom zápase. Podmínky pro nás nejsou zrovna komfortní. Počasí na fotbal je těžké, byť je to pro oba týmy stejné. Člověk se s tím ale musí nějak vypořádat.

Utkání jste zvládli i bez hlavního trenéra Svědíka. Byl to nezvyk?

On byl v minulých sezonách kvůli kartám často na tribuně, takže jsme na to zvyklí. Nyní absentoval ze zdravotních důvodů. Bylo nám to líto, ale hned po zápase jsme mu volali přes kameru a vítězný pokřik jsme si užili i s ním. Před utkání jsme s ním měli i video, takže jsme s ním byli furt v kontaktu.

Hráli jste i za něj?

Mysleli jsme na něj. Měli jsme to v hlavách. Chtěli jsme to zvládnout i kvůli němu. Věřím, že mu výhra pomůže zlepšit jeho zdravotní stav. Je dobře, že jsme to zvládli.

Kdo vám vlastně velel ze střídačky?

Asi se tam všichni nějak prolínali. Kromě Jana Baránka k lajně vystupoval i Šumi, což je jeho klasika. Jeden hlavní trenér tam nebyl. Spíš to byla týmová práce.

Po roce a půl jste dali v jednom utkání čtyři branky. Kde se to ve vás vzalo?

Vyřešili jsme dobře šance, které jsme měli. Právě koncovka nás v předcházejících zápasech hodně trápila. Proti Českým Budějovicím co jsme měli, to jsme proměnili a proto jsme dali čtyři góly. Doufám, že jsme se nevystříleli do dalších zápasů.

Jak vám bylo za stavu 2:1, kdy jste se dostali pod tlak?

Bylo to nepříjemné. Kontaktní gól přišel hned zkraje druhého poločase. Soupeře jsme dostali zpátky do hry. Hosté vycítili šanci, chtěli to otočit nebo dát další gól. Máme s tím problém již delší dobu. Do druhých poločasů vstoupíme většinou vlažně. Dostaneme gól a hledíme jeden na druhého. Měli bychom si na to dávat větší pozor. Naštěstí jsme to zvládli.

Soupeře nakopla penalta. Viděl jste ruku ve zdi?

Já jsem vůbec neviděl, jak míč letěl nebo kdo míč zasáhl rukou. Nevím, jestli penalta byla nebo ne. Na posouzení to bylo těžké.

Valenta s Ciciliou se ukázali jako dobré posily do ofenzivy, že?

Vlezli tam a na hřišti byli cítit. Myslím, že to oba zvládli perfektně a splnili to, co se od nich požadovalo.