Pikantní přestup. Střelec Kuchta se vrací z Moskvy do Prahy. Do Sparty!

Tenhle přestup bude budit vášně. Útočník Jan Kuchta se stal novou posilou fotbalové Sparty. Reprezentační střelec má za sebou půlrok v Lokomotivu Moskva, využil ale možnosti k návratu do Prahy. Ovšem ne do Slavie, odkud do Ruska za 130 milionů korun přestoupil, ale do Sparty, kde už působil v mládežnických týmech. Na Letnou přišel na roční hostování s možností opce.

