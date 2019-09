„Důležité je, že jsem zdravý. Můžu pořádně trénovat, fyzička šla nahoru. Je to diametrálně odlišné od minulé sezony, kdy jsem měl neustále nějaké výpadky,“ dodal třicetiletý fotbalista.

Před domácím zápasem s Opavou (pátek, 18.00) nebere nic jiného než vítězství. Dobře si ale pamatuje na oba emotivní duely z minulé sezony. Sám se dostal i do několika strkanic s Pavlem Zavadilem.

„Emoce do hry patří. I já mám na hřišti momenty, kdy se chovám v uvozovkách jako magor. Po zápase si ale podáme ruce a je to zapomenuté,“ říká.

Jak jste na tom před zápasem s Opavou.

Hrajeme doma, kde jsme dvakrát vyhráli a jednou remizovali. Chceme být v tabulce nahoře, takže nám to velí doma body neztrácet. S tím půjdeme i proti Opavě. Určitě tady chceme vyhrát. Pamatuji si, že s nimi minule přijelo hodně fanoušků. Doufám, že naši fanoušci taky dorazí, Opaváky přehluší a pomůžou nám k vítězství.

Oba zápasy v minulé sezoně byly hodně emočně vypjaté. Vzpomínám si na vaši strkanici s Pavlem Zavadilem v domácím zápase. Pamatujete si ji taky?

Jo. Jsou to emoce, které k zápasu patří. Někdo to v sobě prostě má a do zápasu pak ty emoce dává. Pavel Zavadil je určitě takový hráč. Myslím si, že je to důležité, aby na hřišti emoce byly. Zároveň je ale taky důležité, abychom se nenechali strhnout příliš a nezaplatili za to nějakou chybou, nebo kartou. Pořád je potřeba soustředit se na sebe, na naše herní činnosti a vlastní výkon.

A přímo se Zavadilem nějaké nevyřízené účty nemáte?

Ne, vůbec nic. Myslím si, že s nikým v lize nemám žádný problém. Nikoho neberu jako nějakého nepřítele. Kolikrát si asi mezi sebou v kabině řekneme, že někteří hráči se v zápase chovají jako blázni. To je ale tím, že jsou vtažení do zápasu a emoce pracují. I já mám v některých zápasech momenty, kdy se chovám v uvozovkách jako magor. Po zápase to ale všechno opadne, podáme si ruce a je to zapomenuté.

Jak se vlastně cítíte v nové sezoně? Hrajete pravidelně. Podle statistik máte devět přihrávek do gólové šance, nejvíc z týmu.

Cítím se dobře. Všechno je to spojené s tím, že jsem zdravý. Pak jde všechno líp. Musím poděkovat všem fyzioterapeutům, kteří se o mě starají. Já sám se samozřejmě taky o své zdraví starám. Fyzička šla nahoru, protože můžu pořád trénovat, takže se cítím výborně. Pro mou hru je to důležité. Je to diametrálně odlišné od minulé sezony, kdy jsem měl neustále nějaké výpadky. Věřím, že to bude ještě lepší.

Fotbal se v poslední době hodně sleduje přes data a statistiky. Sledujete ta čísla? Nebo dáte spíš na svůj pocit.

Většinou už to za ty roky poznám, kdy jsem opravdu hrál dobře a ona tam pak vyskočí i ta čísla. Obvykle je dobrý pocit ze zápasu spojený i s nějakými statistikami ohledně produktivity.

V reprezentační přestávce přišel španělský záložník Pablo. Co na něj říkáte?

Dvakrát jsem ho viděl v tréninku. Na míči vypadá šikovně. Věřím, že nám pomůže. Hráče, kteří se nebojí hrát, potřebujeme. Důležité ale bude, aby to předvedl i v zápase. My mu samozřejmě taky budeme chtít co nejvíc pomoct.

Byl jste se podívat na exhibici ke stoletému výročí klubu?

Nebyl. Byl jsem v Německu a řešil jsem tam zase nějaké věci s mým kolenem. Jezdím tam pravidelně za svým operatérem a ten mi zhruba každého čtvrt roku do kolena dodává nějakou výživu. Dlouhodobě už mě to koleno nebolí, ale právě proto se snažím dodržovat to, co k tomu vedlo.