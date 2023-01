FORTUNA:LIGA – 17. kolo

FC Slovan Liberec (9. místo, 21 bodů, 21:21) – FK Pardubice (16. místo, 10 b., 4:22).

Neděle 15:00, hřiště U Nisy

Proč jste kývl na hostování?

Chtěl jsem více hrát. S mým agentem jsme se o změnu pokoušeli už před sezonou, kdy Dukla Praha projevila zájem. Nakonec se nám to podařilo dotáhnout až po dvou odehraných kolech v první lize. Tento fakt možná ovlivnil celé hostování.

V Dukle jste ale také vysedával na lavičce. V deseti zápasech natočil pouze 143 minut…

Trenér Rada si už asi vyhlédl nějakou sestavu. Spíše počítal s klukama, kteří absolvovali celou přípravu. Navíc, jak jsem přišel, tak chytil střeleckou slinu Lukáš Matějka, se kterým jsem hrál už v Pardubicích. Trenér neměl moc důvod měnit útočníka.

Hrál jste vůbec nějaký zápas celý?

Jednou jsem nastoupil od začátku v pohárovém utkání a odehrál asi sedmdesát minut. A jednou jsem hrál za béčko Dukly skoro celý zápas. Ve druhé lize jsem ani jednou nefiguroval v základní sestavě.

Zůstalo rozčarování?

Hostování nedopadlo podle mých představ. Myslel jsem si, že budu mít konečně vyšší minutáže a tím i velkou herní praxi. To se bohužel nestalo.

Původně se zdálo, že si vás vyžádal přímo Petr Rada?

Před začátkem přípravy mi trenér dvakrát volal a domlouvali jsme se na spolupráci. Ke konci už se ale neozýval. Patrně už počítal s tím, že do Dukly nepůjdu. A pak se to vyvrbilo tak, že jsem přeci jen odešel.

Co překazilo vaše plány s dřívějším přesunem?

V Pardubicích chtěli, abych nastoupil do přípravy a potom, že se uvidí. Za sebe si nemyslím, že jsem měl špatnou přípravu. Docela dost jsem odehrál, ale v obou mistrovských zápasech jsem střídal na poslední čtvrthodinu.

Jednalo se o vaše první hostování a jaké to je hrát v „cizině“?

V chlapech první. Chtěl jsem si vyzkoušet, jak to vypadá v jiných klubech. Od čtrnácti let jsem byl jen v Pardubicích. Přišlo mi, že Dukla Praha je tradiční klub, který chce a měl by hrát první ligu. Bral jsem to jako výzvu.

Dukla Praha, jako jeden z kandidátů postupu, ale měla hororový vstup do sezony.

Právě ty dva zápasy bez bodu a bez vstřeleného gólu, možná byly tím impulsem dotáhnout moje hostování do konce. Nicméně nedopadlo to podle představ ani jedné ze stran.

Tvrdíte, že jste si chtěl vyzkoušet jiný klub. Odnesl jste si do další kariéry nějaké poznatky?

Určitě. Poznal jsem například, jak trénuje Petr Rada. A to je ve fotbalovém prostředí hodně známé jméno.

Jaký je to trenér?

Je znát, že už toho má moc za sebou. Přesně ví, co chce po hráčích a jak s nimi komunikovat. Hodně spolupracuje a asistentem Vágnerem. Dá se říct, že je přísný ale zároveň spravedlivý.

Vrátil jste se do Pardubic. Sledoval jste jejich výkony na podzim a co jste jim říkal?

Sledoval. První dva zápasy, kdy jsem byl ještě v týmu, tak jsme nehráli špatně. Chyběly však body. Samozřejmě, že jsem i po odchodu klukům fandil. Byl jsem Pardubák, jsem Pardubák a budu Pardubák. Pak už se jim nedařilo ani herně. Nebylo příjemné na to koukat. A když jsem byl pryč, tak jsem s tím nemohl nic dělat. Přál jsem klukům, ať ty neúspěchy zlomí.

Psal jste si se spoluhráči?

Jo jo, psali jsme si o tom. Oni sami nevěděli, co bylo špatně a jak to změnit.

V Pardubicích došlo k rošádám na trenérském postu. Věc dlouho nevídaná. Překvapilo vás to?

Byl jsem celkem překvapený, protože trenéři Krejčí s Novotným skončili chvíli po tom, co jsem odešel na hostování. Na konci podzimu jsem se vrátil zpátky a začal poznávat nové trenéry. Na jejich adresu nemohu povědět nic špatného.

Vždy je lepší být na stejné startovní čáře s ostatními spoluhráči, když přijde nový trenér. Netloukl jste se do hlavy a neříkal si, že já jsem v Pardubicích nezůstal?

Já úplně ne, ale kluci z Pardubic si ze mě dělali legraci. Ve smyslu: Hufíno, ty zrovna odejdeš, když odejde trenér Krejčí… Na druhou stranu, kdybych nešel na hostování, třeba by se mi začalo dařit a zůstali by i trenéři…

Jako že byste je zachránil hattrickem za stavu 0:2 s Mladou Boleslaví?

(rozesměje se) I to je možné. Dopředu ale budoucnost nikdo nezná…

Po krátké štaci trenéra - nováčka Němečka dorazil nepříliš zkušený Kováč se svým štábem. Ten se vyjádřil ve smyslu, že se těší na váš návrat. To je ta lepší varianta, viďte?

Udělal na mě dojem tím, že on je stále pozitivně naladěn. Navíc k sobě máme věkově blíže, než s předchozími trenéry v Pardubicích i panem Radou v Dukle. Trenér Kováč, ví co po nás chce. A dokáže nám to sdělit do největších detailů. Jak se na hřišti pohybovat, co dělat v různých situacích. Já jsem s jeho přístupem maximálně spokojený.

David Huf je v Pardubicích zafixovaný jako střídající hráč, který dává góly. Cítíte pod Kováčem větší šanci opustit roli žolíka a probojovat se do základu?

Určitě cítím větší šanci. Rád bych odhodil nálepku žolík, ale musím se přes to probojovat. Více na sobě makat a dokázat všem, že můžu dávat góly, i když budu hrát od začátku. Je to jen na mně.

Těšil jste se na návrat do Pardubic, a hlavně na to, že si zahrajete na novém stadionu?

Pochopitelně. Ke konci hostování už jsem prakticky nehrál. Dvakrát mě dokonce trenér ani k utkání nenominoval, protože věděl, že končím. Já už jsem naopak vyhlížel návrat domů. Byl jsem rád, že jsem hned mohl naskočit do zápasů Tipsport ligy a znovu být mezi svými.

Za týden se na novém stadionu uskuteční velký prvoligový návrat po předlouhých čtyřiapadesáti letech. Co udělat pro to, abyste se vyběhl ve slavnostní zahajovací jedenáctce?

Musel bych dát nějaké góly a začít hrát trochu jinak. Myslím si, že to ještě na základ nevypadá. Pořád cítím, že mám ve své hře nedostatky, které musím odstranit a pak se zaměřit na pilování svým předností. Abych mohl být týmu prospěšný tím, že budu střílet góly.

Slavii máte na programu až za týden. Ještě před tím podstoupíte zápas v Liberci, jaký bude?

(vypálí) Bojovný. Tam to ani jinak nejde. Jsem zvědavý na stav hřiště, protože teď je všude sníh. Každopádně musíme hodně běhat a vyhrávat osobní souboje. No a snažit se dát o gól více než soupeř, abychom si odvezli tři body (mrkne).

Jak by se vám líbil titulek v Deníku po utkání: Drama rozhodl žolík Huf, který si řekl o místo v základní sestavě?

(směje se) Kouká se na něj hezky. Bylo by to ideální, kdyby to takhle vyšlo… Hlavní jsou ale ty tři body. Je jedno, kdo vstřelí vítězný gól.

Doufám, že záchrana. A je úplně jedno z jakého místa, hlavně nesmíme skončit poslední ve skupině o bytí a nebytí. Co bude pak, se uvidí.

Pardubice vyrážejí na záchranářskou misi

Soupiska pro jaro – brankáři: Jakub Markovič (2001), Viktor Budinský (1993), Nicolas Šmíd (1998). Obránci: Dominik Kostka (1996), Tomáš Vlček (2001), Robin Hranáč (2000), Marek Icha (2002), Matěj Helešic (1996), Tomáš Koukola (2002), Martin Chlumecký (1997), Bernardo Rosa (2000), Jakub Tecl (2004). Záložníci: Michal Hlavatý (1998), Tomáš Solil, Vojtěch Sychra (2001), Dominik Janošek (1998), Kamil Vacek (1987), Bartosz Pikul (1997), Samuel Šimek (2002), Emil Tischler (1998), Denis Darmovzal (2000), Dominik Mareš (2003), Jan Jeřábek (1984). Útočníci: Pavel Černý (1985), David Huf (1999), Leandro Lima (2001)Ladislav Krobot (2001).

Realizační tým – trenér: Radoslav Kováč, asistent trenéra: David Mikula, trenér brankářů: Martin Shejbal, kondiční trenéři: Michal Hampel, Filip Kopřiva, vedoucí týmu: Jan Císař, fyzioterapeutka: Lenka Konvalinová, maséři: Petr Novák, Michal Kábele, lékař: Tomáš Brož.

Změny v kádru – přišli: Bartosz Pikul (Opava) – přestup, Denis Darmovzal (Mladá Boleslav) – hostování, Ladislav Krobot (Mladá Boleslav) – hostování, David Huf (Dukla Praha) – návrat z hostování. Odešli: Petr Kurka ( Varnsdorf) – hostování, Jan Halász (Chrudim) – hostování, Marek Červenka (Dukla Praha) – návrat z hostování, Nana Akosah-Bempah – zatím bez angažmá.