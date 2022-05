Tam byl ovšem připravený Plavšić. Ten si míč pohotově sklepl hrudí, opřel se do něj pravačkou a dalekonosným obloučkem rozvlnil opuštěnou síť. Nguyen už se vracel jen marně. „Viděl jsem, že tam brankář není, a zkusil jsem to. Naštěstí to tam spadlo a byl z toho pěkný gól,“ usmíval se po zápase Plavšić.

Tomu se ukázková trefa povedla i přesto, že musel zakončovat svojí slabší pravou nohou. „Měl jsem první dotek prsy a když to spadlo, tak jsem nemohl hrát levačkou. Zkusil jsem pravou a naštěstí to tam dopadlo dobře. Občas to zkusím na tréninku. Teď byla šance, tak jsem to zkusil,“ vysvětloval Plavšić.

Premiérovou branku v dresu Slavie pak srbský fotbalista oslavil hodně emotivně, když předvedl přemet přes hlavu. „Byly tam emoce. Je to můj první gól za Slavii, na který jsem dlouho čekal. Fakt jsem se snažil, každý den trénuju na maximum a tentokrát se to povedlo. Jsem za to moc šťastný,“ prozradil Plavšić.

Pokud by se v těžké pozici netrefil, pravděpodobně by si vyslechl nepříjemná slova od trenéra Jindřicha Trpišovského, který příliš nevěřil, že tento pokus může skončit v síti. „V duchu jsem trochu nadával, že to takhle vůbec zkouší. Jestli ho za něco hodně kritizujeme, je to to, že vůbec nepoužívá svoji pravou nohu, kterou nemá vůbec špatnou. Proto pro mě bylo v ten moment překvapení, i s tím, jak byl natočený tělem mimo branku, jak to trefil, to je neskutečné,“ kroutil Trpišovský hlavou.

„V první moment, kdy kopnul do balonu, jsem si spíše myslel, že to uděláme jinak a půjdeme do otevřené obrany. Nakonec zvolil geniální řešení, pátrám v paměti, jestli jsem někdy viděl hezčí gól. Srkiho my všichni trenéři peskujeme skoro každý trénink, že nezakončuje a nestřílí. I ve vyložených pozicích přehrává situace. On se pořád obhajuje, že raději přihrává, než střílí. Víme, z jakých pozic na tréninku i v zápase nezakončí, a pak se rozhodne pro tohle. Na druhou stranu, jednalo se o krásný, neskutečný kop,“ ocenil slavistický lodivod.

Těžké zápasy

Ten mohl být po konci utkání s výsledkem spokojený. Poprvé se prosadila předsezonní posila ze Sparty a po Plavšićovi se trefili ještě Ibrahim Traoré a Ondřej Lingr. Slavia tak zvítězila 3:0 a dál může pomýšlet na sesazení Plzně z prvního místa. Má na to ještě dvě kola, během kterých musí počítat s klopýtnutím Západočechů.

„Čeká nás těžký zápas s Ostravou a doma derby. Jsou to zápasy, které nejsou jednoduché, je to to jediné, na co se chceme soustředit. Udělat body a podat v těch zápasech dobré výkony. Upřímně se nechci koukat na někoho jiného. Nezvládli jsme zápas v Hradci a nastavení s Plzní. Měli jsme před sebou tři překážky, první jsme zvládli teď, čekají nás další dvě. Na konci se uvidí, na co a jestli to bude stačit,“ dodal Trpišovský.