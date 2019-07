/INFOGRAFIKA/ Šatny fotbalistů pražských „S“ praskají ve švech. Oba celky odjely na herní soustředění do Rakouska ve vysokém počtu 26 hráčů. Slávistům chybí jen Ngadeu, který s reprezentací Kamerunu obhajuje triumf na Africkém poháru, sparťané mají sedm hráčů na marodce. Sezona bude náročná, trenéři musí mít z čeho vybírat.

Dobře to ví trenér úřadujících mistrů. „Potřebujeme se důkladně připravit, minule se nám to vyplatilo. Proto byl kondiční kemp kratší, ale o to intenzivnější. Celkový objem je stlačený do méně dní, je to hodně náročné,“ přiznává slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Na soustředění máme 26 hráčů, a to je hodně. Na jaře jsme jich měli 20 do pole, což je ideální. Na podzim nás ale čeká rekordních 30 zápasů,“ dodává.