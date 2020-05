"Jedna věc je otázka dohrání této sezony. Situace je dnes složitá, všichni se s tím učíme žít a věřím, že to zvládneme. Ale nejde v tom režimu držet hráče donekonečna. Nejde, aby kluby donekonečna platily hotely po jednom, víc autobusů. V nějaký okamžik se to musí rozvolnit. Pakliže by to vždy skončilo tak, že budou plošné čtrnáctidenní karantény, stačí nám mít v příští sezoně dvě tři a nebudeme schopni dohrát ani příští sezonu," řekl novinářům Svoboda po grémiu, které schválilo pokračování první a druhé ligy.

On-line ke koronaviru ZDE.



"Jestli se něčeho bojím a z něčeho máme respekt, tak je to z příští sezony. Jestli neustále posloucháme, že je riziko, že přijde druhá vlna, tak je potřeba do budoucna už s tímhle pracovat. Je to nová mimořádná věc a všichni s tím nějakým způsobem musíme začít žít. Musíme se naučit to nějakým zdravým způsobem posuzovat. Jinak by to bylo velké ohrožení existence profesionálního sportu. To není jen fotbal, ale i hokej, basketbal. Je to velký segment s mezinárodním dopadem," dodal.



Sport je podle něj kvůli koronavirové krizi v těžším postavení než jiné oblasti. "Cítím, že nás čeká složité období z hlediska organizace celého profi sportu. Na jednu stranu vznikla Národní sportovní agentura a najednou to vypadá, že profesionální sport není klíčová věc, kterou by oni měli mít v gesci. Ministerstvo kultury tu nějak funguje, snaží se vytvářet podmínky pro kulturu. Jsou to herci, výkonní umělci a já v nich nevidím příliš velký rozdíl oproti fotbalistům nebo sportovcům," uvedl Svoboda.



"A my najednou nemáme kam jít a s kým tu věc řešit. Myslím, že je potřeba i nějak začít definovat otázku profesionálního sportu, jestli ho chceme, jak je důležitý, co to vůbec pro společnost přináší. To jsou věci, které až teď vytanuly. Až se rozehrají soutěže, snad se to začne vracet do normálu," prohlásil Svoboda.



Kromě velkých hygienických opatření čekají fotbal při návratu k zápasům nějakou dobu i prázdné stadiony bez diváků. Na úvodní dohrávku Teplic s Libercem 23. května zatím LFA počítá se 100 lidmi včetně hráčů, od 26. května pracuje s variantou 500 osob.



"Jsou to otázky na docenta Maďara, profesora Prymulu. Parametry jsou nějak nastavené, jsou signály, že by se ta čísla mohla zvětšovat. Ale nikdo nám ani nenaznačil, že v nějaké blízké době by byly otevřené stadiony s plnou kapacitou. To je velká otázka. Může být seriózní úvaha, že zaplněný dvacetitisícový stadion tu neuvidíme do Vánoc," řekl Svoboda.



Uvažuje se, že v červnu by mohly být povoleny akce pro 1000 osob. "LFA nastavuje nějaké parametry, koho je třeba na stadion pustit. Hráče, realizační týmy, média, musí být splněny nějaké organizační požadavky - bezpečnostní služba, hasiči. Samozřejmě stadion patří klubu, je v daném městě. Pakliže bude možnost tam pustit 1000 lidí, tak se z toho odečte ta kvóta, kterou potřebujete pro organizační zajištění a pak už je to na jednotlivých klubech, jestli to vůbec využijí," uvedl Svoboda.



"Budou se dostávat do složité situace. Vyplyne jim, že by na stadion mohly vzít 500, 600 lidí a mají prodané permanentky ve větším rozsahu, mají VIP sektory. Kluby se dostanou do situace, kterou zase nikdo nezažil," dodal Svoboda, který byl v úterý znovu zvolen do čela LFA.