Dojde v blízké budoucnosti k tolik diskutovanému posunu ohledně bezpečnostních nařízení na českých stadionech? Cesta se (snad) otevírá. Zástupci Ligové fotbalové asociace a Fotbalové asociace České republiky v pondělí jednali s ministrem vnitra Vítem Rakušanem o tom, jakým způsobem by se daly zmírnit kritizované řády.

Slavia vs. Sparta. Fanoušci během derby pražských "S" | Foto: Deník/Martin Divíšek

Všechno to začalo na Slavii, která protestovala proti tomu, že by měla vrátit do sektoru hostujících fanoušků plot. To požadovala Policie ČR, jinak by prý Eden nedostal potřebný štempl.

Rozhořela se žhavá diskuse, v níž padala i poměrně ostrá slova. Slavia se jala bojovat za kulturnější prostředí na fotbalových stadionech, jak ovšem ukázal průzkum Deníku mezi prvoligovými kluby, ne všichni jsou ochotni nechat ploty odstranit.

Zabezpečení sektorů hostujících fanoušků se stalo jedním z klíčových bodů pondělního jednání mezi ministrem vnitra Pavlem Rakušanem, Policií ČR, zástupci Ligové fotbalové asociace v čele s výkonným ředitelem Tomášem Bártou a Fotbalové asociace České republiky v čele s předsedou Petrem Fouskem.

K čemu se došlo? Na obzoru jsou úpravy předpisů s tím, že nově by kluby měly k dispozici víc alternativ řešení.

Pravidla si zasluhují aktualizaci

„V rámci Ligového výboru LFA jsme se již minulý týden shodli, že bychom se v brzké době rádi v nastavení bezpečnostních prvků v sektorech hostujících fanoušků přiblížili pravidlům, které platí v soutěžích UEFA, a toto stanovisko jsme přednesli i během setkání,“ řekl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

„Diskuse se všemi zainteresovanými stranami byla velmi užitečná. Jsem rád, že mezi účastníky jednání došlo ke shodě, že pravidla platná pro certifikaci stadionů, včetně Dohody o spolupráci mezi Policií ČR, FAČR a LFA, zasluhují aktualizaci,“ dodal Bárta.

„Fanoušci výrazně přispívají k současné pozitivní prezentaci českého fotbalu. Významný posun v tomto směru je patrný například ve zvyšující se průměrné návštěvnosti nejvyšší soutěže a vyprodání dosavadních kvalifikačních zápasů reprezentace. Použijeme také řadu zkušeností z UEFA, které však nelze slepě kopírovat, protože rozhodující jsou podmínky v každé dané zemi,“ uvedl šéf FAČR Petr Fousek.