Devětatřicetiletý křídelník Slovácka se na bývalý tým těší, ve spolupráci s parťáky se ho pokusí připravit o další body. „Bylo by to příjemné, kdybychom zase nedostali gól a bodovali, na druhé straně ani moc branek nedáváme. V ofenzivě se musíme zlepšit. Je potřeba, abychom se chytili střelecky. Snad nám bude defenziva pořád držet,“ přeje si někdejší reprezentant.

Celek z Uherského Hradiště jde do šlágru 20. kola FORTUNA:LIGY v pohodě. Na jaře neprohrál, dokonce ani neinkasoval.

Ještě pořád s vámi zápasy s Plzní něco dělají?

Samozřejmě Plzeň je pořád moje srdcovka, ale jak je těch zápasů víc, emoce jsou mírnější, ale pořád to pro mě je speciální utkání.

Hecujete se s kamarády?

Ne, to bývalo dřív, když jsme byli mladší. Teď si spíš popřejeme, ať se nám daří, ať to přežijeme ve zdraví. Už se nějak nehecujeme.

Plzeň přišla na startu jara o vedoucí pozici. Cítíte taky, že je po zimní pauze více zranitelná?

V Plzni jsou zvyklí vyhrávat a je pravda, že dvě kola se nim herně příliš nepovedly. Zatímco s Českými Budějovicemi to výsledkově zvládli, s Hradcem předtím doma prohráli. Určitě v týmu není ideální atmosféra, na druhé straně nemají proč jančit. Rozhodně k nám nepřijedou bázliví, s nějakým extra respektem. Furt jsou dobří, technicky zdatní, silní na balonu. Určitě budou u nás chtít vyhrát.

Věříte Viktorce v boji o titul, nebo je třeba Slavia na tom momentálně lépe?

Myslím si, že pořád mají šanci. Slavia venku taky není tak suverénní, že by se nedala porazit, obrat o body. Boj o titul je stále otevřený.

Změnila se Plzeň v zimě nějak?

Přivedli pár kvalitních hráčů, mužstvo dobře doplnili, ale kostra zůstává pořád stejná. Tým a styl hry se moc nemění. Plzeň se nijak výrazně nezměnila.

Bude to zase o jednom gólu?

Většina zápasů s Plzní je vyrovnaných. Skončí to o gól, o dva. Žádné přestřelky to nebývají. Ale může se stát cokoliv. Záleží, kdy padne první branka, jak moc se hra potom otevře. To všechno má na konečný výsledek vliv. I proto je nyní těžké předvídat, zda to bude o jednom gólu, nebo padnou tři nebo čtyři.

Se vstupem do jara jste spokojení, že?

Trošičku nás mrzí ztráta s Olomoucí, protože doma bychom chtěli vyhrávat, na druhé straně jsme vyhráli v Liberci, kde jsme s tím až tolik nepočítali. Sedm bodů je slušných.

Díky poslední výhře jste se dostali na čtvrté místo. Můžete jít ještě výš?

Liga je hrozně vyrovnaná. Musíme se soustředit na sebe. Chceme hrát hezký fotbal a hlavně pravidelně bodovat. Je důležité, aby se nám dařilo. Chceme se držet v šestce. První tři týmy jsou už odskočené, rozdíl je docela velký, ale nic není nemožné. Tabulku sledujeme, ale to, jak budou hrát ostatní, neovlivníme.

Je pro vás lepší, když se hraje jenom jednou týdně? Na podzim jste měli velký fofr …

Když se hrálo v týdnu a pak ještě o víkendu, bylo to náročné, protože nemáme zase tak široký kádr, abychom mohli protočit celou jedenáctku nebo většinu hráčů. Toto je pro nás lepší.

O víkendu se má oteplit. Dorazí s lepším počasí do ochozů i více diváků?

Věříme v tom. Ani já sám bych v tomto počasí ale na fotbal nešel. Zima byla fakt velká, k tomu foukal silný vítr, takže se nedivím, že návštěvy byly nižší. Sám zimu vnímám. Pro fotbalistu to není nic příjemného, když má zmrzlé nohy a těžko se mu ovládá míč. Fotbal by se měl hrávat v lepším počasí. Snad už je to nejhorší za námi a bude jenom lépe.

Úřadující šampioni by ale mohli přilákat do hlediště více fanoušků, ne?

To jo. Pražáci jsou vždycky lákadlo. (úsměv). Myslím, že lidé na zápas přijdou. Navíc se hraje v neděli, v dobrý čas, takže věřím, že nás fandové přijdou podpořit. Poptávka po lístcích pořád je. V tomto je to furt stejné. Lidé okolo mě chtějí na fotbal chodit, baví je to, fandí nám.