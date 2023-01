Plzeň před startem ligy věří v sílu mužstva, Slavia chce vyhrát titul nebo pohár

To, na co fotbaloví fanoušci čekali téměř tři měsíce, je konečně tady. Česká liga se vrací po zimní pauze sobotními zápasy, o titul si to rozdá především první Plzeň s druhou Slavií, v závětří bude na šanci čekat i Sparta.

Trenér Plzně Michal Bílek. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz