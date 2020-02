První jarní kolo FORTUNA:LIGY vyšlo lépe plzeňským fotbalistům než Opavě. Slezané se proti favorizované Plzni prezentovali sympatickým prvním poločasem. Po přestávce ale dvakrát v krátkém časovém sledu udeřil hlavou Beauguel. Západočeši si nakonec ze slezské metropole odvezli vítězství 3:0.

Fotbalisté Plzně se radují.

Už v první minutě to na opavských tribunách jen zahučelo, to se do míče opřel Řezníček a jeho střela jen těsně minula Hruškovu bránu.