Dominantní hosty poslal do vedení v prvním poločase z penalty Bucha, po jeho centru přidal třináct minut před koncem pojistku Kovařík. Neporazitelnost Plzně s Ostravou se natáhla na dvacet zápasů, Západočeši ji drží od srpna 2009.

„Bylo vidět, že hráči se snažili, nicméně v prvních dvaceti minutách jsme soupeři nabídli velké šance, které jsme ještě sice přežili, ale bohužel pak jsme na naší pravé straně zaspali a rezultovala z toho penalta a vedení,“ řekl trenér Baníku Luboš Kozel.

„Po změně stran jsme se zlepšili, nepustili Plzeň do žádné velké šance, sami jsme tam měli dvě situace, kdy jsme to mohli zdramatizovat. Šašinka ani Kuzmanovič své šance bohužel neproměnili,“ pokračoval Kozel.

„Když už jsme přemýšleli nad ofenzivním střídáním, dostali jsme úplně zbytečný a laciný gól po naší standardce. Špatně jsme založili útok, soupeř nás potrestal a bylo po zápase,“ dodal Luboš Kozel.

Jeho protějšek Adrian Guľa byl rád, že se Plzeň dotáhla na Plzeň a dál ztrácí osm bodů. „Bylo důležité, že se kluci nenechali strhnout. Baník byl velmi nepříjemný soupeř. Vítězství si cením, nevyhrává se tu snadno,“ uzavřel kouč Viktorie.

Ta mohla dát více branek, zejména v prvním poločase. Chorý v dobré pozici Laštůvku nepropálil, dorážku Západočechů poté z brankové čáry vyrazil Jánoš.

„Plzeň ukázala svou kvalitu. Navíc tím, že se dostali do vedení, získali klid na míči, v tom byli přesnější a kvalitnější než my. Chtěli jsme být nebezpeční po zisku míče pracovitostí a rychlostí, ale to se nám nedařilo,“ uzavřel Luboš Kozel.

Baník Ostrava – Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 33. z pen. Bucha, 77. Kovařík. Rozhodčí: Hrubeš – Vaňkát, Koval. ŽK: Pokorný (Baník).

Baník Ostrava: Laštůvka 3 – Fillo 4 (74. Holzer), J. Pokorný 4, Stronati 3, Fleišman 4 – Jánoš 3, R. Hrubý 4 (80. D. Buchta) – Reiter 4 (56. Jirásek 4), Kuzmanovič 3, Potočný 4 – O. Šašinka 4 (79. Smola). Trenér: Kozel.

Plzeň: A. Hruška 3 – Řezník 2, Hejda 2, Brabec 3, Limberský 3 – Bucha 2, Kalvach 3, Al. Čermák 3 (87. Hořava) – Kayamba 3 (87. Mihálik), Chorý 3 (74. Beauguel), J. Kopic 3 (63. J. Kovařík 2). Trenér: Guľa.