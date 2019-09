Viktoria v nejvyšší soutěži vyhrála počtvrté za sebou a v tabulce se bodově dotáhla na vedoucí Slavia, kterou čeká v neděli pražské derby na Spartě. Favorit dnes rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili Michael Krmenčík a Roman Procházka. V nastavení přidal pojistku střídající Tomáš Chorý. Jihočeský nováček prohrál popáté z posledních šesti kol a je předposlední.

"Teď nás čeká blok těžkých zápasů, kromě Jablonce celý vršek tabulky. I z tohoto pohledu je určitě dobře, že jsme dnes ten zápas uhráli. Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Pavel Vrba.

Budějovicím kvůli karetním trestům chyběli hned tři důležití hráči do defenzivy - navrátilec Sivok, Novák a Čavoš. "Vykartovaní hráči nám samozřejmě chyběli, museli jsme improvizovat. Ale na to se nemůžeme a nechceme vymlouvat," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Plzeň měla od začátku převahu, ale do první velké šance se dostali do domácí. Havelka poslal ve 12. minutě do sóla Rabušice, který však napálil Hrušku a třetí gól ve třetím utkání za Dynamo si nepřipsal.

"Odvíjelo se to asi od té šance. Možná jsem to měl řešit jinak. Přemýšlel jsem, chtěl jsem mu to trefit mezi nohy. Šel jsem celkem z úhlu a chytl to," litoval Rabušic.

Viktoria naopak z první velké možnosti udeřila. Hořava, hrající 300. ligový zápas, posunul do strany na nabíhajícího Krmenčíka, ten si obhodil Kulhánka a přízemní ke vzdálenější tyči překonal Staňka. Reprezentační útočník navázal na branku z minulého venkovního duelu v Příbrami a připsal si šestý soutěžní gól v sezoně.

"V Příbrami a minulý zápas doma jsem to zasekával a moc mi to nevyšlo. Kluci si mě trochu dobírali. Teď jsem šel z boku skoro sám na bránu, věděl jsem, že tam mám stopera, tak jsem to zkusil potřetí. Říkal jsem si: vystřel, vystřel, hlavně tref bránu. A spadlo to za tyč," řekl Krmenčík.

Za chvíli Staněk chytil Brabcovu střelu, poté těsně minul Krmenčík a Kopicovu ránu přizvedl domácí gólman na roh. V 31. minutě už hosté po dalším závaru zvýšili. Kovaříkův přízemní centr se dostal až k Procházkovi a ten navázal na svou premiérovou trefu v sezoně z minulého kola.

Na druhé straně další Rabušicovu střelu z úhlu vyrazil Hruška. Plzeň m mohla ještě do přestávky přidat třetí branku. Na Kopicovu střílenou přihrávku ale nikdo ze spoluhráčů těsně nedosáhl a pak se znovu zaskvěl Staněk.

"V první půli jsme hráli velmi dobře, i když první stoprocentní příležitost měli domácí a nás podržel Aleš Hruška. Pak jsme se zaslouženě dostali do vedení a měli jsme ještě další dvě tři situace, kde jsme mohli dát ještě jeden gól," řekl Vrba.

Po pauze Jihočeši přidali, první velkou šanci však měla Viktoria. Krmenčíka v úniku vychytal v 55. minutě Staněk a dorážející Kovařík ve vyložené pozici minul. Domácí poté chvíli dokázali favorita zatlačit, Javorkovu i Helešicovu střelu však Hruška vyrazil.

Hostující kouč Vrba v 64. minutě poslal místo Kovaříka na trávník Hlouška, který ale po zásahu kopačkou do hlavy od Schranze musel za devět minut střídat. Jihočeši postrádali klid ve finální fázi a závěr si už zkušeně pohlídali. Naopak Plzeň ještě jednou skórovala. Ve třetí minutě nastavení se dostal do úniku střídající Chorý a obstřelil Staňka. Druhou asistenci si připsal Hořava.

"Kluci v druhé půli podali velice dobrý výkon, bohužel tomu chyběl kontaktní gól. Na konci dal soupeř na 0:3, je to pro nás krutý výsledek. Náš výkon špatný nebyl, ale Plzeň potvrdila kvalitu a ztrestala nás z nesmyslných chyb," dodal Horejš.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Chtěli jsme do utkání vstoupit hodně aktivně, prvních 15 až 20 minut se nám to dařilo. Bohužel svoji šanci jsme neproměnili. To jsou momenty, které tyhle zápasy s takovým těžkým soupeřem rozhodují. Pak jsme udělali nesmyslnou ztrátu a Plzeň nás dokázala potrestat. To byl zlomový moment utkání. Neuhráli jsme jednoduché věci, pustili jsme Plzeň do vedení. Otáčet s Plzní z 0:2 je ohromně těžké. O poločase jsme střídali, protože nás přehrávali po jejich levé straně. Kluci v druhé půli podali velice dobrý výkon, bohužel tomu chyběl kontaktní gól. Kdybychom dali na 1:2, zápas mohl být dramatičtější. Bohužel ve finální fázi jsme nebyli tak důslední. Na konci dal soupeř na 0:3, je to pro nás krutý výsledek. Náš výkon špatný nebyl, ale Plzeň potvrdila kvalitu a ztrestala nás z nesmyslných chyb. Body jsme poztráceli jinde, dnes to byl těžký soupeř s řadou reprezentantů. Nesmíme věšet hlavy, na výkonu v druhé půli se dá stavět."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Řekl bych, že to byl z naší strany zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme hráli velmi dobře, i když první stoprocentní příležitost měli domácí a nás podržel Aleš Hruška. Pak jsme se zaslouženě dostali do vedení a měli jsme ještě další dvě tři situace, kde jsme mohli dát ještě jeden gól. Druhý poločas už nebyl podle mých představ, už to byl spíš boj. Bohužel jsme se nedostali tolik do mezihry, to mi vadilo. Vedlo to k tomu, že zápas byl až do konce hodně dramatický. Teď nás čeká blok těžkých zápasů, kromě Jablonce nás čeká celý vršek tabulky. I z tohoto pohledu je určitě dobře, že jsme dnes ten zápas uhráli. Teď se ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Pohárové vyřazení nás stále velmi mrzí, měli jsme to doma s Antverpami zvládnout. Následné zápasy mají už tu tvář, kterou bychom si představovali. Myslím, že je to správná cesta."

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:3 (0:2)

Branky: 18. Krmenčík, 31. Procházka, 90.+3 Chorý. Rozhodčí: Berka - Moláček, Vaňkát - Hrubeš (video). ŽK: Havel, Schranz, Rabušic (všichni Budějovice). Diváci: 6143.

Sestavy:

Č. Budějovice: Staněk - Kladrubský, Havel, Kulhánek, Helešic - Havelka, Javorek - Delarge (46. Mustedanagič), Schranz, Brandner (81. Mršič) - Rabušic. Trenér: Horejš.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka - Kopic, Hořava, Kovařík (64. Hloušek, 73. Mihálik) - Krmenčík (89. Chorý). Trenér: Vrba.