VIDEO: Přijde už trest? Rada udeřil na fanouška, připomnělo to další výlevy

Remízou se Slavií se dostala Plzeň do velmi komfortní situace. Pokud totiž zvládne všechny tři zbylá utkání (venku hraje v Olomouci a Boleslavi, mezitím přivítá doma Baník Ostrava), půjde do nadstavby jako vítěz základní části, a tím pádem v rozhodujících bitvách o titul přivítá Slavii i Spartu na domácí půdě.

„Určitě to nebude nic jednoduchého. Věřím tomu, že to zvládneme a uděláme si dobrou výchozí pozici do nadstavby, abychom je mohli přivítat doma,“ věří před nelehkými duely střelec vyrovnávací branky Chorý.

Kompikace s Feyenoordem

Pravděpodobně nejlehčí ligový los z trojice kandidátů na titul má Slavia. Ta ale po utkání v Plzni nastoupí ve čtvrtek k úvodnímu zápasu čtvrtfinále Evropské konferenční ligy na půdě holandského Feyenoordu Rotterdam, hned v neděli ji čeká utkání proti Pardubicím v Edenu. To samé čeká svěřence trenéra Trpišovského i další týden.

Odveta s Feyernoordem, o čtyři dny později zápas na těžkém terénu v Jablonci. Poslední kolo čeká sešívané domácí utkání se Zlínem. „Přijeli jsme sem vyhrát, takže to určitě ztráta je, ale nebudeme si z toho rozhodně dělat hlavu. Rozebereme si to u videa a jedeme dál. Myslím, že jsme tady neodehráli vůbec špatný zápas a boj o titul je pořád určitě otevřený,“ říká navrátilec do sestavy Lukáš Provod.

Bitva o trůn bez vítěze. Plzeň odrazila útok Slavie, Sparta na tom vydělala

Po vzájemné remíze se do hry o titul navíc pomalu vrací Sparta, která stáhla manko na Slavii na rozdíl čtyř bodů. Ambicemi v boji o titul se netají ani sportovní ředitel Tomáš Rosický. Letenské čeká duel s Teplicemi a poté zápas pravdy doma se čtvrtým Slováckem. V posledním kole čeká družinu Pavla Vrby Olomouc, boj o titul se začíná zamotávat.