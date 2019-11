Domácí pod novým trenérem začali nebojácně a už ve třetí minutě se dostal k zakončení Dreksa. Pálil ale nad.

Po čtvrthodince hry to přišlo. Ba Loua podnikl výpad po levé straně, nacentroval do vápna, kde mladík Lingr přetlačil Hejdu a Řezníka a střelou o tyč poslal Karvinou do vedení.

Mužstvo tak v nejvyšší soutěži skórovalo po dlouhém 548 minut trvajícím gólovém půstu.

Plzeň se snažila okamžitě odpovědět, ale dobře hrající domácí ji k ničemu nepouštěli. Až ve 24. minutě J. Kopic vysoko překopl.

Po akci Ba Louy se dostal k balonu Lingr, jeho střelu ale srazil Hloušek na roh.

Ten další si domácí vybojovali hned za dvě minuty po spolupráci Ba Louy s Bukatou.

Pravidelný návštěvník karvinských zápasů domácí mužstvo nepoznával. Karvinští hráli s velkou chutí, aktivně, dělali jednomu z favoritů ligy obrovské problémy pohybem, důrazem i kombinacemi.

Ve 41. minutě neodkopl balon Procházka a Petráň z dvaceti metrů Hruškovi řádně provětral rukavice. Překvapivým vedením skončil poločas.

Plzeň vstoupila do druhé půle lépe a Hejda se hned pokusil o zakončení. Jenže podklouzl a střela šla doprostřed brány a tudíž do náruče gólmana Pastornického.

Na druhé straně odpověděl po vysokém míči Smrž, ale jeho hlavička šla vedle.

V 52. minutě hlavičkoval Krmenčík, ale napodobil své kolegy z první půle a mezi tyče vůbec nezamířil.

Neuspěl ani Čermák, pro jehož přímý kop si Pastornický bez problémů doskočil, Plzni dlouho nepomáhalo ani dvojí střídání, Karviná soupeři nadále zatápěla, tentokrát už brejkovými akcemi.

Až v 68. minutě se hosté dočkali, když Kalvachův míč proskotačil na zadní tyč ke Krmenčíkovi. Dreksa ani Ndefe balon neodvrátili a Krmenčík je za jejich nečinnost potrestal. Laciný gól.

V 74. minutě pálil po akci agilního Lingra stejně aktivní Ba Loua, ovšem hodně nepřesně.

Pak se vytáhl Pastornický, když vyrazil na roh povedený Kopicův nákop a po rohovém kopu pálil zblízka Krmenčík nad.

Domácí se nevzdali, kopali tři rohy po sobě, v 87. minutě pak upaloval na bránu Vukadinović, ale balon se mu zamotal mezi nohy a z tutovky sešlo.

Karvinští nicméně cennou remízu udrželi. Paradoxem je, že po jednom z nejlepších výkonů sezony se propadli na dno ligové tabulky.

MFK Karviná – Viktoria Plzeň 1:1 (1:0)

Branky: 16. Lingr – 68. Krmenčík. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Podaný. ŽK: Smrž, Ndefe – Kayamba, Kovařík, Řezník, Hejda. Diváci: 3718.

Karviná: Pastornický – Ndefe, Dreksa, Rundić, Čonka – Ba Loua, Smrž, Janečka (74. Vukadinović), Lingr – Bukata (66. Hanousek) – Petráň (83. Petkov). Trenér: Jarábek.

Plzeň: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek – Kalvach, Procházka (63. Chorý) – Kayamba (63. Kovařík), Aleš Čermák (87. Janošek), J. Kopic – Krmenčík. Trenér: Vrba.