„Jdeme na padesátiny,“ vysvětloval kamarádovi jeden z domcích příznivců.

Zlíňané po dvou výhrách zase vyšli bodově naprázdno. Se Sigmou neodehráli až tak nepovedený duel, ale Hanáci byli na Letné neskutečně produktivní, z pěti střel na branku dali čtyři branky, navíc sudí Julínek hostům v první půli neuznal trefu Matouška pro ofsajd.

Brankář Fastavu Rakovan, jenž nahradil zraněného Dostála, tak nebude na duel s Olomoucí vzpomínat příliš v dobrém.

Branky Sigmy zaznamenali Zifčák, Daněk a střídající Hála s Vaněčkem, porážku Fastavu krátce po změně stran korigoval náhradník Hrubý. „Výsledek je pro nás obrovsky krutý. Hosté byli velice produktivní. Vpředu měli větší kvalitu, vyhráli zaslouženě,“ uznal sportovně trenér Zlína Jan Jelínek.

Obrat se nekonal

Ševci tak na obrat stejně jako před týdnem proti Karviné nedosáhli. „Je pravda, že jsme zase prohrávali 0:2 a po kontaktní brance se nám naskytla velká šance na vyrovnání. Je velká škoda, že jsme příležitost neproměnili. Poznyho šance byla největší v celém zápase. Olomouc dávala góly z úhlu, trefovala to za tyč. Nám to tam dneska nepadalo. Šancí jsme měli taky dost. Zápas mohl být zajímavý, na obou stranách mohlo padnout hodně gólů, bohužel padaly jenom do naší sítě,“ posteskl si stoper Fastavu Václav Procházka.

Nejen jeho počínání sledoval také bývalý kouč Zlína Bohumil Páník. Ve společnosti kamarádů ze staré gardy se rozhodně nenudil, výhry ševců se ale nedočkal.