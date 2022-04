„Terén nyl opravdu obtížný. Na něm se fotbal moc hrát nedal,“ tvrdil Jakub Janetzký. „Bylo to jenom o soubojích a dlouhých balonech. Nešlo na něm skoro ani ovládat míč, přihrát si, kombinovat, takže to byl jenom boj,“ přidal.

„Pro nás to byl složitý zápas, protože nám nevyšly vstupy do obou poločasů. Jsem rád, že jsme i v deseti dokázali vyrovnat a odvážíme si odtud bod,“ prohlásil kouč Fastavu Jan Jelínek.

Senátorka Němcová se vytočila, chce škrtat v českém fotbale. Šéf Fousek se brání

Svěřencům děkoval za přístup především ke druhém poločasu, obrovskou snahu. „V takových podmínkách a ještě po zranění Vraštila to bylo velmi složité. Celý tým se ale rval až do konce. Jsem rád, kluci byli koncentrovaní, našli sílu na to, aby i v deseti napadali rozehrávku soupeř a po obdržené druhé brance dokázali vyválčit bod,“ radoval se Jelínek.

Za domácí Jihočechy v úvodu skóroval Ondřej Mihálik, hosté odpověděli před přestávkou po vlastním gólu Ishakua Kondy.

Kdyby brankář zůstal stát, tak to chytne, míní Janetzký. Co říkal na sníh?

Po změně stran si dal vlastní branku i hostující Martin Cedidla. „Pro Ceďu to byla strašně složitá situace,“ ví někdejší ligový obránce. „Spíš jsme před inkasovanou brankou měli vyvinout větší aktivitu na kraji hřiště, aby nedošlo k dalšímu prudkému centru,“ míní.

„Za vlastní gól Cedidlu neviním. Naopak bych vyzdvihl to, jak se rval proti přesilw v šestnáctce, kde vyhrál tři nebo čtyři hlavičkové souboje. Všechno tam odbouchá. I díky jeho bojovnosti jsme tady vyválčili bod,“ cítí.

Vítězný obrat Letenských. Sparta skolila Baník. Teplice překvapily pod Ještědem

Komplikace přinesl závěr poločasu Nejprve se zranil obránce Vraštil, pak byl vyloučen křídelník Čanturišvili, jenž nedovoleně zastavil unikajícího Brandnera. „Domácí hráč si pro to šel a udělal to šikovně,“ míní Jelínek.

Moravané to i bez Gruzínce zvládli, v deseti manko soupeře dorovnali. Čtvrt hodiny před koncem se po Condeho přihrávce prosadil Janetzký a bylo to 2:2.

Fastav bodoval na hřištích soupeřů poprvé od poloviny prosince, kdy remizoval v Olomouci.