„Já už s ním nepočítám,“ říká trenér Martin Svědík.

Vedení celku z Uherskohradišťska nyní jedná v Praze se Spartou. Ve hře je nejen finanční vyrovnání, ale i hostování bývalého záložníka Michala Trávníka či další hráčské kompenzace.

Přestup Sadílka však nebude jedinou citelnou ztrátou. Slovácko po další fantastické sezoně přišlo o nejlepšího střelce Jurečky, který zamířil do Slavie.

„Tím, že Venca preferoval zahraničí, tak mě trošku překvapil, ale za celou sezonu mu to přeji. Stejně jako Sáďa si angažmá zasloužil. Je to ocenění práce celého týmu, že dva naši hráči odejdou do nejlepších klubů v Česku,“ vnímá Svědík.

Kouč už nepočítá ani s krajním bekem Divíškem, jenž zase zamířil do Brna.

Naopak útočníci Cicilia i Šašinka se čtvrtým týmem minulého ročníku trénovali, stejně jako brankář Nguyen by měli na Moravě pokračovat.

„Jelikož jsou tady tak věřím, že zůstanou,“ poznamenal Svědík.

Účastník třetího předkola Evropské ligy absolvoval první trénink v pondělí na Širůchu ve Starém Městě. Trenér Svědík měl k dispozici dva brankáře a sedmnáct hráčů do pole.

Dovolenou ještě dobírá kapitán Kadlec, reprezentační povinnosti si plní mladíci Borek s Vechetou a také Estonec Sinjavskij, jediná letní posila Slovácka. „Dali jsme jim týden volno, aby si odpočinuli,“ vysvětluje.

Z hostování se vrátili stoper Srubek i křídelník Rezek, šanci v ligovém týmu dostanou i Polášek, Aldin či Juroška. Posledně jmenovaný je však lehce zraněný, trénovat začne až v úterý. Další talent Kúdela je mimo hru na delší dobu.

Jinak žádné nové tváře se na Širůchu neproháněly. Zklamaní jsou nejenom fanoušci, ale i sedmačtyřicetiletý kouč.

„Já budu doufat, že se to změní, ale po zkušenostech z minulosti už žádné počty hráčů neříkám,“ poznamenal. „Byl bych rád, když budeme reagovat na odchody stěžejních hráčů, které dokážeme nejenom nahradit, ale tým ještě zkvalitnit, abychom hlavně v pohárové Evropě byli konkurenceschopní a mohli v ní uspět. Musíme si uvědomit, že hrajeme tři soutěže, k tomu bude potřeba kvalita,“ burcuje.

I když se Svědíkovy představy o doplnění mužstva liší s názory vedení klubu, řediteli Pojeznému ani manažerovi Šumulikoskému nic nevyčítá.

„Některé věci chápu, ale za mě by to mohlo být trošku rychlejší, byť leckdy vina není jenom na straně vedení,“ uvědomuje si.

„Jednání však běží. Uvidíme, co se nám podaří a co ne. Budu doufat, ze nám všem jde o společný cíl. Práce mi musí dávat smysl,“ opakuje.

Pardubický rodák ovšem dobře ví, že ztráty z vlastních zdrojů rozhodně nenahradí. I proto vytipoval typologicky stejné hráče, jako jsou Jurečka či Sadílek. „Problém je, že se nám je nemusí podařit nahradit,“ ví dobře.

Slovácko nepotřebuje kvantitu, ale kvalitu. Byť šíroký kádr bude taky potřeba. Vždyť tým čeká hodně náročný a kvůli mistrovství světa i krátký podzim, který odstartuje 30. července prvním ligovým zápasem.

Času na sehrání tak není moc. „Byl bych radši, kdyby tady noví hráči už byli a my se mohli připravovat na vrcholy podzimní sezony. Není to ideální, ale nezbývá než pracovat s tím, co tady je,“ uvedl.

V srpnu pak přijdou na řadu poháry. Slovácko ve třetím předkole Evropské ligy vyzve jednoho ze čtveřice týmů Dynamo Kyjev, Mydtjylland, Fenerbahce nebo APOEL Nikósia.

„Pokud chceme do základní skupiny, musí se nám všechno sejít,“ ví dobře Svědík. „Když se podíváme na všechny soupeře, které nás mohou potkat, je to obrovská kvalita. Bude to atraktivní pro všechny z nás. Navíc je lepší, že budeme mít za sebou ligový zápas, budeme rozehranější než loni, kdy jsme do Bulharska letěli bez soutěžního utkání,“ říká.

V případě neúspěchu čeká celek z Uherského Hradiště ještě čtvrté předkolo Konferenční ligy, takže postup do základní skupiny je velmi blízko.

Varováním pro Moravany je však Jablonec. Severočeši se sice v Evropě prezentovali dobrým fotbalem i slušnými výsledky, v české nejvyšší soutěži ale tápali a i kvůli úzkému kádru až do konce sezony bojovali o záchranu.

„Doufám, že to vedení vnímá. Jsme taky zodpovědní i za český koeficient,“ připomíná Svědík.