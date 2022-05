Do konce této sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zbývají ještě čtyři kola, takže velkolepé oslavy svěřence kouče Richarda Dostálky prý teprve čekají. „Větší oslavy budou až po sezoně. Poslední čtyři kola chceme samozřejmě zvládnout, nic nechceme vypouštět, hrajeme tady o body, o peníze, prestiž, aby někdo neřekl, že jsme něco vyhráli a vypustíme to. Chceme hrát zodpověděně a vyhrávat dál, to je důležité," upozornil kapitán Zbrojovky Jakub Řezníček.