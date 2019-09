Důležitou postavou pondělního zápasu mezi Jabloncem a olomouckou Sigmou byl obránce Vít Beneš. Na severu Čech hrál dlouhých sedm let, teď ale přivedl na stadion jako kapitán Hanáky. Přimotal se nešťastně k první inkasované brance svého týmu, pak vstřelil asi nejkurióznější gól své kariéry zády, který ale rozhodčí nakonec neuznal.

Vít Beneš | Foto: Deník/Radek Hloch

Jak se to celé seběhlo? Gólman Jablonce Vlastimil Hrubý chtěl zrychlit hru a dlouhým výkopem založit útok, nešikovně však trefil do zad vracejícího se Beneše. A to tak nešťastně, že míč zamířil do branky. Sudí Emanuel Marek měl ale jasno, že gól platit nebude.