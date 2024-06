Roman Berbr, bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR, dostal u plzeňského okresního soudu podmínku za zpronevěru. Verdikt vyvolal vlnu nevole, zejména mezi fotbalovými funkcionáři, kteří ho považují za nedostatečný. Předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér označil rozhodnutí za výsměch a varuje před negativními dopady na etiku ve fotbale.

Předseda krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Podmínka pro Romana Berbra. Znají ho nejspíš dobře i ti, kteří fotbal nikdy nehráli a moc ho nesledují. Jméno Berbr plní stránky novin, často se o něm mluví v médiích. Málokdy v souvislostech, které by fotbalové fanoušky těšily. Někdejší místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr dostal u plzeňského okresního soudu podmínku. Je vinný pouze ze zpronevěry, nikoli z účasti na organizované zločinecké skupině a úplatkářství. Proti verdiktu se odvolá.

Berbr dostal u soudu v Plzni podmínku. Do vězení by měl jít jen Rogoz

Co tomu říkají Jihočeši? "Je to z mého pohledu výsměch," reagoval předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér. "Přečetl jsem si reakci soudce, co je a není trestné, podle mě je to za hranou. Je to ale podle soudu záležitost spolku," vysvětluje Pintér svůj pohled. "Fotbal funguje na nějaké etické části, to by mělo ve společnosti fungovat," rozvedl šéf krajského fotbalového svazu svoji myšlenku. "Že to nefunguje, je smutné. Verdikt soudu, podle mě, znovu dá křísla lidem s nekalými praktikami ve fotbale."

Špatné rozhodnutí

Pintér nezastírá, že rozhodnutí plzeňského okresního soudu vnímá jako špatné. "Je to špatné rozhodnutí," zopakoval jednoznačně. "Z informací, co máme, z odposlechů, by prostě eticky měl nést větší odpovědnost. Ne jenom podmínku. Zajímavé bude, jak se tyto věci budou řešit dál. Budu hodně sledovat další kauzy a další rozhodnutí."