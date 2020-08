„Je to výzva,“ uznává David Sobišek z O2 TV Sport.

Jakmile jde za Petrem Radou, je rozpolcený. „Mám ho rád, ale nikdy nevím, s čím přijde. Je to taková neřízená střela,“ říká novinář na adresu jabloneckého trenéra.

Dodnes si na internetu můžete dohledat, jak Rada (ještě jako trenér Sparty) po zářezu v derby vypálil: „Neptejte se mě.“ Sobišek dodává: „Byl nepříčetný.“

Ještě výzva? Jakmile měl zpovídat Pavla Vrbu, tak se skoro orosil. „Měl mouchy. U něj jste už vůbec nevěděli, v jaké náladě je. Plzeň vyhrála, byl skvělý. Pak zase vyhráli a najednou byl kyselý,“ podotýká.

Tahle načuřenost byla pověstná – stejně jako věty typu „To nebudu komentovat.“ „Proč mi dáváte takové otázky?“

Sobišek ovšem Vrbu nekritizuje. Naopak. Sám několikrát uznal, že to on byl příkrý a dokonce se trenérovi omluvil. „Dokázal famózní věci s Plzní a reprezentací. Myslím, že do ligy se vrátí.“

