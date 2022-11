V nejvyšší soutěži působil jako hráč i trenér, prostředí zná. Ke klubu má navíc coby regionální patriot vztah.

„Pokud tato varianta přijde na řadu a mé odvolání pomůže týmu i klubu, jsem připravený, protože mně jde o to, aby kluci fungovali a tým šel nahoru,“ prohlásil po nevydařeném duelu se Slavií.

Hapal mluvil s Tvrdíkem. Plavšič, nebo Almási? Těžké rozhodnutí, ví kouč Baníku

Ševci v první polovině sezony získali pouhých dvanáct bodů, s ligovým podzimem se rozloučili porážkou 0:4, krčí se na patnácté pozici.

Ve Zlíně cítí, že tým bude potřeba doplnit, vhodně posílit, jinak mohou zůstat na barážové pozici či dokonce zahučet níž. „Je to jedna z variant, o které musíme vášnivě diskutovat, protože jsme na předposledním místě a bodů je málo. Na podzim jsme prakticky vystřídali všechny hráče. Bohužel nyní nám to nefunguje. Prostě se to na nás lepí, gólmany to netrefuje,“ smutní Jelínek.

Nedůslednost

Nedělní zápas dlouho rozebírat nemusel. Hotovo bylo krátce po úvodním hvizdu. Kdo se zdržel na hokeji, o to zásadní přišel. „Ráz utkání určil jeho úvod,“ souhlasí zlínský trenér.

„Slavia vstoupila do zápasu dvěma góly. My jsme v obraně udělali dvě fatální chyby. První tři střely na bránu skončily gólem,“ nechápal Jelínek.

Při bránění svých svěřenců jen kroutil hlavou. Zlíňané si ve vlastní šestnáctce počínali jako žáci.

„Góly jsme dostali ze situací, které nacvičujeme. Hráči pak se pak v zápasech chovají úplně jinak,“ diví se.

Přitom někteří borci jsou nedůslední při plněných úkolů opakovaně. Co s tím?

Letnou zahalila mlha. Fanoušci u televizí nadávali, hráči se ztráceli před očima

„Hráčům věřím, ale samozřejmě se mi nelíbilo, jak obrana fungovala. Do zápasu jsem chtěl vstoupit střídáním, ale nyní jsem neměl jinou variantu,“ tvrdí.

Žádného hráče odstřelit nechce. „Pracuji s kádrem, jaký tu je. Kluci v určitých fázích předvádějí dobré věci. Dostáváme se do šancí, i proti Slavii jsme měli dost příležitostí, ale zase nedáme gól,“ smutní.

„Týmy nás nepřehrávají, nikdo nás neválcuje. Slavie nás přejela góly, ale my ji přestříleli, měli jsme i víc standardních situací, ale oni to kvalitou zvládnou a my ne,“ štve Jelínka.

Svěřencům ovšem ani po dalším nevydařeném duelu nespílal.„Kluci to nechtěli nechat jenom tak, snažili se, ale fatální chyby v úvodu rozhodly,“ ví dobře kouč týmu FC TRINITY.

Slavia využila zaváhání Plzně, lídra stáhla na dva body. Dotírá i třetí Sparta

Slávisté v Baťově městě potvrdili suverénně nejlepší ligovou ofenzivu, když v šestnácti kolech nastříleli 51 branek.

O dvě z nich se ve Zlíně postaral Ondřej Lingr, další údery zasadili soupeři Douděra s Olayinkaou.

„Potom už bylo těžké se proti takto kvalitnímu soupeři vracet do zápasu. I když příležitostí ke vstřelení branky jsme měli dostatek, gól jsme nedali,“ povzdechl Jelínka.

Ševci musí hodit porážku se Slavií rychle za hlavu, na babrání v debaklu není čas ani chuť.

Už ve čtvrtek totiž hrají doma zase. V osmifinále MOL Cupu vyzvou druholigový Vyškov.

„Jde o tým, aby šel do zimní přestávky s výhrou a postupem. V tomto ohledu je to pro nás důležitý zápas,“ vnímá Jelínek. „Musíme se nachystat na Vyškov a udělat maximum proto, abychom šli v poháru dál,“ dodává.