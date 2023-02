První kritika přišla od fanoušků oblíbeného podcastu Za čárou.

Lavina se ale spustila až ve čtvrtek. Poté, co si tribuny, plotu a sítě všiml i slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

A hostující fanoušci najednou s cestou váhají.

Najdou se ale i hlasy podpory podobných opatření.

Jaroslav Tvrdík se po tvrdé palbě do Pardubic rozhodl, že nejspíše zavíta do klece s ostatními fanoušky Slavie.

Musíme plnit regule

Negativní reakce se dostaly také k Tvrdíkově protějšku v pardubickém křesle Vladimíru Pitterovi.

„Snažím se od nich oprostit, ale nelze nad tím jen tak mávnout rukou. Rozumím jejich výtkám, protože jim limituje výhled. Bohužel jsou nastavena pravidla v České republice, jak musí být zabezpečen sektor hostujících fanoušků. Je potřeba splnit certifikaci a veškeré předpisy. Beru to jako daný fakt, který nemůžeme změnit,“ tvrdí Pitter, který dodává: „Tohle řeší orgány jako Policie České republiky, LFA a FAČR, které certifikují náš stadion. Takto jsou dnes nastaveny předpisy. Jsou tady určité věci, které člověku hlava nebere z pohledu třeba požární bezpečnosti. Za mě přehnané. My to bereme, jak to je. Jsme rádi, že jsme mohli stadion zkolaudovat a teď na něm být.“

Pardubický stadion je navíc v majetku města. Kdo tedy rozhodl o instalování klece v sektoru hostujících fanoušků?

„Rozhodnutí je na investorovi. Ve spolupráci s realizátorem stavby a fotbalovým klubem. A především musíme zajistit certifikaci, abychom splnili všechny řády. Od Fotbalové asociace České republiky ale také od mezinárodní organizace UEFA, protože stadion splňuje standard úrovně 3, jsou velmi přísné. Veškerá opatření, která jsou na stadionu udělána, jsou proto, aby splnil striktní regule. Aby se tady mohl hrát nejen prvoligový fotbal ale také zápasy mládežnických reprezentací. A na prvním místě je bezpečnost,“ vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Fotbalová veřejnost ve svých tweetech argumentuje tím, že jsou stadiony, kde taková radikální řešení nepotřebují. Jedním z nich je Sinobo Stadium, domovský stánek právě pražské Slavie.

„Je velký rozdíl, jestli se staví nový stadion, nebo se opatření pro fanoušky instalují na stávajících. To je ten zásadní argument. Bezpečnostní parametry si zpřísňují ve všech parametrech. Ať už se jedná o požární bezpečnost, či vyjádření policie. Byl to skutečně zásadní požadavek místních bezpečnostních složek a sborů. Musíme si uvědomit, že některé fanouškovské základny jsou radikalizované. Naší snahou jako investora bylo dostát všem závazkům FAČRu, tak abychom mohli hrát 4. února proti Slavii Praha,“ podotýká Rychtecký, který má na městě na starosti sportovní oblast.

Pomineme-li splnění všech regulí. Co říká jako fanoušek na klec a chtěl by v ní být zavřený?

„Moc dobře si pamatuji fotbalové utkání na Vinici, kdy jsme hráli s Hradcem Králové. Fanoušci Hradce nám zapálili část tribuny a musela být povolána zásahová jednotka. Neměl bych jít problém na tribunu pro hostující fanoušky a dívat se skrz plot. Je pravda, že kultura na fotbale je v různých zemích odlišná. Britský fotbal je proslulý tím, že na Ostrovech mají sezení velmi blízko hrací plochy, velmi kontaktní. Existují na to odborné studie, které vyhodnocují vystresovanost fanoušků, že v některých to může naopak vyvolávat agresivitu,“ odvolává se Rychtecký, který připouští, že opatření v sektoru hostujících fans nemusí být navždy.

„Po bitvě je každý generál. Po jarní části budeme obecně vyhodnocovat detaily provozu stadionu. Budeme na ně reagovat podle potřeby. Myslím si, že i sám fotbalový klub, který velmi úzce spolupracoval na finální podobě stadionu, si k tomu řekne své,“ přemítá Jakub Rychtecký.