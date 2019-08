„Není to moc příjemný výsledek. Chtěli jsme vstřelit gól, ale to se nám nepovedlo,“ říkal po porážce 0:1 v Bruselu s Antverami v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy. Odveta je příští čtvrtek v Plzni.

„Přesto si myslím, že Antverpy jsou hratelný soupeř, ve druhé půli se to potvrdilo, kdy už se mi zdálo, že jim docházely síly a mačkali jsme je. Ale bohužel jsme nedali gól, i když jsme nějaké příležitosti měli. Vždycky chyběl kousíček,“ doplnil.

Kdy bylo podle vás ke gólu nejblíže?

Možná, jak jsem to dával pod sebe na Krmiho (Krmenčík). Pak tam šel Kayi (Kayamba) ze strany. Všechno si to vyhodnotíme a doma se o postup porveme.

Těch šancí jste ale mohli mít víc. Souhlasíte?

My se teď na každou větší šanci strašně nadřeme. Bohužel jich nemáme pět, šest. Musíme makat dál.

Čím to je, že se do šancí nedostáváte? Chybí ofenzivním hráčům sebevědomí?

Nechci to házet jen na ofenzivní hráče, je to o hře celého mančaftu.I o nás krajních becích, jestli podporujeme útok. I když mají Antverpy v týmu hráče národností, kterým bránění tolik nesvědčí, doma hráli do defenzivy hodně poctivě. Potom bylo hodně těžké se dostávat do jejich obrany.

Vy jste se už v patnácté minutě ocitl v hodně ošemetné situaci. Gólman Hruška pak musel zasahovat. Co se tam seběhlo?

Byl jsem v souboji se soupeřem a špatně jsem to trefil, Hrušoun (Hruška) to naštěstí perfektně vytáhl. Ale byl to hodně nepříjemný balon za obranu, mezi nás…

A jak byste okomentoval brankovou situaci?

Bylo to těžké, ztratili jsme balon a oni šli do tandemu, byli tam dva na jednoho. Možná jsem mohl vystoupit. Ale on to trefil perfektně. Pak s tím nešlo nic dělat.

Bude domácí odveta těžší i s ohledem na to, že vítězství Antverp 1:0 je nepříjemné?

Uvidíme, s čím přijedou. Jestli zalezou, budou čekat na naše ztráty a chodit do brejků nebo jestli zkusí hrát aktivně. My doma hrajeme lépe, už tady jsme se ve druhé půli zlepšili. Z toho musíme vycházet…