Možná i díky dění na hřišti byl v dobrém rozmaru. Vtipkoval ať už na téma rozestavení, nebo eventuálních posil. „Třeba přijde Ibra,“ prohodil Pavel Vrba.

Téma zahozených šancí jste zmiňoval už po předchozích utkáních, teď tedy opět…

Ale dneska byly tutové. Ano, v minulých zápasech jsme měli nějaké šance, střely, ale nebyly tak vypracované, jako teď. Byly tam dvě tři situace, které podle mého názoru byly jen o posledním doteku, nebo dobrém postavení. Pak mohlo být gólů víc, bohužel jsme to ve finální fázi pokazili.

Chtěl jste vidět více momentů, které cvičíte v tréninku. Povedlo se?

Určitě. Třeba při rozehrávce chceme jít víc do kombinace, zapojovat do ní určité hráče, aby byli ve vyšším postavení a pomáhali nám v útočné fázi. Myslím, že dneska se nám to dařilo a někteří při předfinální fázi byli hodně vidět.

Sestava zřejmě nebyla taková, jaká vyběhne proti Olomouci. Byl to taktický plán, abyste neotvírali karty?

Tak taktický… Uvidíme, kdo se nám ještě uzdraví, protože jak víte, máme tři čtyři hráče ve stavu zraněných. Někteří to mají na delší dobu, jiní s námi možná příští týden začnou trénovat, takže uvidíme. Sestava bude taková, že nastoupí hráči, kteří jsou stoprocentně zdraví a podávali v poslední době kvalitnější výkony.

Nešli do rizika

To platí třeba pro Ladislava Takácse, či Jana Laštůvku?

Je tam zranění. Nejsou zdravotně stoprocentně fit, ale je u nich předpoklad, že by mohli být do týdne v pořádku. Nešli jsme tak do rizika, abychom něco neuspěchali. Je pravda, že Lašty měl injekci, která potřebuje nějaký čas, aby mohl začít normálně trénovat. Je to otázka hodin, nikoli týdnů.

A u Davida Lischky, nebo Ladislava Almásiho je to asi na delší dobu, viďte?

U Lischky je to složitější. Asi to víte, proběhlo to médii, že má natržený sval, kde je doba léčby tři až čtyři týdny. Tam je to jasné. Almási je v situaci, kdy já vlastně ani nevím, co mu přesně je. (usmívá se) Těch diagnóz jsem slyšel tolik, pak se zase popřely, že doufám, že to bude tak, aby se příští týden zapojil do tréninku.

A co rozestavení? Nastoupili jste 4-4-2, s Olomoucí asi bude jiné, že?

Napište, že proti Olomouci budeme hrát 7-2-1. (usmívá se)

V generálce jste sice hodně střídal, obránce Jiří Fleišman ale odehrál celý zápas. Ještě jste s ním pak něco probíral. Nešetřil jste ho…

Já jsem s ním probíral úplně jinou věc, než devadesát minut na hřišti. (usmívá se) Ale je pravda, že na levé straně máme méně možností, Fleišman zahrál velice dobře a nebyl důvod do toho zasahovat. I on se cítil dobře. Proto jsme další změnu nedělali, navíc je to příprava na ligu.

Na levé straně mu to ale s Eldarem Šehičem klape, nemyslíte?

Určitě ano. Možná jsem to říkal už na začátku. Měli jsme z toho hodně situací, zvlášť tu zhruba dvouminutovou pasáž, kdy jsme tam centrovali, ale nebyli jsme schopni najít finálního hráče. To je škoda, že z toho nepadne gól, protože když si vytvoříte takový tlak, je to jen otázka správného výběru. My to ale nedokázali, což je škoda.

Jak jste vůbec spokojen s přípravou?

Za prvé jsem přebíral mužstvo, které bylo velmi dobře připravené. Když se podíváte na minulou sezonu, tak Baník odehrál velice kvalitní sezonu a trenér Galásek odvedl skvělou práci. Na tu bych teď chtěl navázat. Mužstvo bylo připravené, já se jen snažím pracovat tak, jak se tu pracovalo v minulém období a pokud se nám podaří postoupit do skupiny o titul, tak uvidíme, v jaké situaci budeme.

Určitě týmu chcete vštěpit své myšlenky, tak to se daří?

V určitém období jsme se tomu nevěnovali, teď už ano. Posledních deset dní a hlavně na soustředění v Polsku. Závěrečný týden bude samozřejmě o dalších věcech, které jsme nedělali. Třeba standardní situace, které si představuji jinak, než jak jsme je zahrávali dneska.

A co Muhammed Tijani? Překvapil vás?

V zápase ne. Překvapil mě v momentě, kdy jsem tady přišel.

Ta otázka byla mířena k celé přípravě…

Tijanim jsem velice mile překvapen od chvíle, kdy jsem do Baníku přišel. A od té chvíle mě jen utvrzuje. Včetně tohoto zápasu.

Lze očekávat ještě nějaký příchod?

To nevím. Já četl, že hledáme někoho ze Severu. Netuším, jestli tím myslí, že přivedeme někoho z Bohumína, nebo jiné části Severní Moravy. Já o ničem nevím, pokud Deník Sport ví víc, tak možná mě vedení mile překvapí a přivede třeba Ibru (Zlatana Ibrahimoviče). Ten je ze Švédska, to je taky Sever, tak třeba budu překvapen, kdo všechno sem ještě přijde. (usmívá se)