Ale pojďme zpátky k utkání s Karabachem. Co ukázalo?

Podle úvodní sestavy by se mohlo zdát, že základní sestava se rýsuje, ale trenérskému štábu pořádně zamotali hlavy střídající hráči. Viktoriáni totiž ani ne za hodinu prohrávali 0:2 a teprve když prostřídali sestavu, povedlo se jim vyrovnat. O branky se podělili novicové v modročerveném dresu.

Pět minut před koncem snižoval Ondřej Mihálik, syn bývalého ligového fotbalisty Jablonce. Remízu pak zařídil o minutu později Janošek nádhernou střelou zpoza šestnáctky, předtím navíc Mihálikovi přihrával na gól.

„Je to, dobrý, ale takhle musím hrát každý zápas, abych se zapracoval aspoň do kádru Plzně,“ komentoval pak svoji bilanci 1+1 středopolař, kterého získala Viktoria už loni, ale minulou sezonu ho nechala ještě ve Slovácku.

Janošek se krásně zdálky trefil už před odjezdem do Rakouska v Liptovském Mikuláši. „Snažím se střílet odjakživa a do teď to piluju. Když mám možnost, zkouším vystřelit. A teď to tam padlo,“ potěšilo 21letého záložníka.

Stále ale cítí, že místo v kádru nemá jisté. „Nic není jasné. Furt bojuju. Po soustředění bych se měl dozvědět verdikt,“ říkal novinářům a pak pokračoval: „V Plzni je těžké se prosadit, konkurence je tady obrovská. Ale to je jen dobře. Tak to musí být v každém mančaftu. Konkurence vás nutí makat a nikdo nemá nic zadarmo.“

V podobném duchu mluvil i další úterní střelec Mihálik. „Každý den cítím zlepšení a takovou lepší týmovou chemii. Soustředění tomu určitě prospělo,“ pochvaloval si útočník, který ale v Plzni zatím nastupuje spíš na kraji zálohy.

„Svoji šanci nedokážu posoudit. To je na trenérovi, jakou sestavu zvolí. A on určitě zvolí tu nejlepší, kterou vyhodnotí. Jestli v ní budu figurovat od začátku, budu určitě rád, když ne, tak budu bojovat o to, abych v dalších kolech v té jedenáctce byl,“ doplnil Mihhálik.

Asistent trenéra Zdeněk Bečka pak přiznal, že zejména Janošek, o němž se předpokládalo, že půjde zase někam hostovat, jim svými výkony zamotal hlavu. „Dominik je příjemným překvapením. Jsme rádi, že ho tady máme. Věřím, že mu to v příští sezoně pomůže,“ prohlásil jeden z Vrbových asistentů po remíze s Karabachem.

O složení kádru zřejmě definitivně rozhodne zítřejší generálka s Ufou, která se hraje od 15.00 hodin.