Mistrovský pohár nakonec v předstihu zdvihla pražská Slavia a Viktoria bez ohledu na výsledek závěrečného utkání skončí druhá.

I tak je zisk stříbra, deváté medaile v řadě, prodloužením skvělé bilance plzeňského týmu a potvrzením, že Viktoria dál patří do nejužší české špičky.

Zápas s Baníkem začíná v plzeňské Doosan Aréně ve Štruncových sadech v neděli v 15.00 hodin.

„Hrajeme o prestiž a byl bych rád, kdybychom udrželi domácí neporazitelnost a potvrdili mimořádnou bilanci z vlastního hřiště v sezoně,“ uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba.

Viktoria doma v této ligové sezoně vyhrála 16 ze 17 utkání, jednou remizovala a inkasovala jen osm gólů.

Ve finále FORTUNA: LIGY pak Plzeň porazila Jablonec, následně však padla v Praze se Slavií, čímž ztratila šanci ještě zkomplikovat „sešívaným“ cestu na trůn. Poté však Vrbovi svěřenci doma deklasovali Spartu a vyhráli i v Liberci.

Jenže ostravský Baník ve finále domácího poháru prohrál se Slavií a v Plzni bude zítra bojovat na dálku s Libercem o konečnou pátou příčku. Jde o hodně. Ten kdo skončí pátý, si zahraje kvalifikační duel o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu.

Možnosti Viktorie limitují karty i zranění

„Start v evropských pohárech je velkým lákadlem, takže nás proti Baníku nečeká jednoduchý zápas,“ připomněl Pavel Vrba.

Navíc řeší problémy ohledně sestavy týmu.

Kromě zraněných hráčů budou totiž mimo hru vykartovaní Tomáš Chorý, Tomáš Hořava a Radim Řezník.

„Sestava se neskládá lehce, ale musíme se s tím vyrovnat. Možná povoláme i nějaké mladíky z juniorky,“ zvažoval plzeňský kouč.

Odhodlání dotáhnout zápas s Baníkem k úspěšné tečce za sezonou dává najevo také Jan Kopic.

„V Plzni jsme v sezoně ztratili v lize jen v zápase s Příbramí, který skončil remízou. Jinak jsme všechno vyhráli a sérii domácích výher si chceme protáhnout. I když snadné to nebude,“ uvedl zkušený záložník.

„S Ostravou to bylo vždy hodně bojovné. Na jaře jsme doma prohrávali, ale nakonec jsme to otočili na výhru 2:1. Ani podzimní vítězství 1:0 u nich se nerodilo lehce, a to Baník ještě neproměnil penaltu,“ vybavil si tehdy autor vítězného gólu.