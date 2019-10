Přesto cítí, že po pěti zápasech bez výhry nutně potřebují zabrat. V posledním duelu před další reprezentační přestávkou by se jim nějaké body náramně šikli.

„Potřebujeme výkon přetavit ve výsledek,“ ví kouč Fastavu Josef Csaplár.

I když poslední duely ševců nebyly herně zdaleka tak špatné, porážky se kupí a soupeři odskakují.

„Se Spartou i na Bohemce to bylo zajímavé, s Jabloncem taky. Bohužel se nám nedaří výkon převést na body,“ štve Csaplára.

„Na můj vkus to trvá trochu moc dlouho. Pro mě je důležité, abychom my neskákali zprava doleva,“ přidává.

Přitom s ševci chtěl hrát v horní polovina tabulky, prohánět favority, atakovat elitní šestku.

Před sobotním zápasem v Ostravě jsou však Zlíňané až třináctí. Před posledními Českými Budějovicemi mají jenom dva body k dobru.

A dostat se výš nebude v žádném případě jednoduché. Baník má formu. Slezané doma v lize vyhráli počtvrté za sebou, Příbram před týdnem vyřídili drtivým úvodem 3:0.

„Celoživotně se starám o kvalitu svého týmu. To, co o Baníku potřebuji vědě, vím. To je řemeslo. Když začnete řešit, soupeře, není to dobrá cesta, ale spíš jedno z prokletí českého fotbalu,“ tvrdí Csaplár.

„Místo toho, abychom řešili vlastní tým, způsob hry, jeho výkon, tak se řeší soupeři. Přitom sebe můžeme změnit ze sta procent, ale soupeře z nuly procent,“ přidává.

To ale neznamená, že ho Baník nezajímá. Naopak, víkendového protivníka má důkladně nastudovaného.

„Vnímám jeho poslední zápas i ty předtím. Čeká nás na derby. Pro nás ale není žádné utkání jednoduché,“ říká kouč Fastavu.

Zlínský trenér má starosti se složením sestavy. Na marodce zůstává Vraštil, Janetzký pouze vyklusává a Hlinka má po artroskopii kolena.

„Vyndávali mu prasklý menisku a dvě cysty. Od pondělí začíná s rehabilitací,“ informuje Csaplár, který by byl moc rád, kdyby zkušený Slovák stihl ještě závěr podzimu.

„Přístup má dobrý, udělá proto všechno, ale nechci předbíhat,“ zůstává opatrný.

Argentinec Podio už naopak běhá a trénuje naplno. „Do Ostravy s námi pojede,“ hlásí Csaplár.

Vyřešit musí složení obrany, protože proti Baníku po dohodě klubů nebude hrát Azackij. Vedení Fastavu na rozdíl od kolegů ze Slovácka, které nedávno vykoupilo útočníka Šašinku, s Ostravou o možném startu ukrajinského zadáka ani nejednalo.

„Po nikom jsem to nechtěl. Ani částku neznám,“ řekl zlínský kouč.

Podle Csaplára navíc Azackij není stoprocentně fit. „Měl problémy s kolenem, netrénuje s námi. Dáme mu čas na doléčení,“ prohlásil. Šanci tak od první minuty dostane Hnaníček nebo Giorgadze.

Na hrotu se místo vykartovaného Poznara objeví jiný bourač Wágner, jehož výkony zatím zůstávají poněkud za očekáváním.

„Všichni víme, že to není stoprocentní. Důležité je, že to takto vnímá i on,“ pravil zkušený kouč. Hosta z Mladé Boleslavi se ale objektivně zastává. „Neměl žádnou letní přípravu. Byl zraněný, hodně absentoval. Potřebuje čas, aby potrénoval,“ ví Csaplár.

Nejen zkušenému útočníkovi může pomoct nadcházející reprezentační pauza.

FORTUNA:LIGA, 12. kolo -

FC Baník Ostrava (5.) – FC Fastav Zlín (13.)

Výkop: dnes v 16.30, Městský stadion Ostrava

Rozhodčí: Machálek - Moláček, Vaňkát (Marek)

Ligová bilance: 11-11-4

Poslední zápas: 1:2 (25. Baroš – 20. Jiráček, 63. Poznar, 1. března 2019)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Budinský – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – Reiter, Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič – Diop, Smola.

Zlín: Dostál – Fantiš, Buchta, Giorgadze, Bartošák – Matejov, Folprecht, Jiráček, Mašek, Čanturišvili – Wágner.

Tip deníku: 1:1