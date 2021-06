Novým trenérem fotbalistů Hradce Králové se stal Miroslav Koubek. Informaci dnes klub uvedl na svém webu.

Miroslav Koubek | Foto: DENÍK/Milan Říský

Devětašedesátiletý kouč přebírá Votroky po Zdenko Frťalovi, jenž po úspěšné sezoně, završené postupem do první ligy, odchází do Teplic. „Angažmá v Hradci je pro mě pocta, velmi si vážím toho, že si mě klub vybral a zároveň to je pro mě i velká výzva,“ řekl Koubek, jehož asistenty budou Stanislav Hejkal a Adrian Rolko, bývalý hradecký fotbalista. Cílem bude pochopitelně záchrana první ligy.