„Jan Král se stěhuje do belgického mužstva KAS Eupen, je to přestup, který pro nás přišel jako blesk z čistého nebe. Příliš mnoho jsme s ním dělat nemohli, celek z Beneluxu se rozhodl uplatnit výstupní klauzuli. My Honzovi děkujeme za zápasy, které v týmu odehrál a za vše, co pro klub udělal,“ uvedl pro klubový web hradeckého klubu jeho sportovní ředitel Jiří Sabou.

Král odehrál v posledním ročníku, kdy Hradec postoupil do první ligy, mezi elitou 32 duelů. V nich dokázal jako stoper vstřelit čtyři branky. Jeho doménou však byla především důrazná hra v defenzívě.

Jan Král bude hrát v Belgii.Zdroj: KAS Eupen

„Samozřejmě, je to pro něj obrovský posun v kariéře, jde o velké zahraniční angažmá. Nebude to pro něj snadné, ale věřím, že to zvládne. Pochopitelně mu k přestupu blahopřejeme a budeme mu i do další části jeho fotbalového života držet palce,“ doplnil Sabou.

Dalším na řadě by měl být kapitán Adam Vlkanova, který o přestup hodně stojí a zájem o něj je. Otázkou však zůstává, jestli některý z týmů zaplatí požadovanou částku.