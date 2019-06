Dvacetiletý mládežnický reprezentant podepsal smlouvu na čtyři roky. „Není to jednoduché, protože jsem ve Zbrojovce odmalička a opouštím skvělou kabinu, která se za poslední půlrok neuvěřitelně zvedla. Mrzí mne to i z toho důvodu, že jsem byl přítomen u sestupu a chtěl jsem být i u návratu, což se bohužel nepovedlo,“ sdělil na klubovém webu defenzivní záložník, který pochází z Rosic u Brna.

V nejvyšší české soutěži zatím stihl 24 utkání a vstřelil jeden gól Teplicím. „Chci poděkovat všem fanouškům za podporu, i když to ze začátku nebylo lehké. Na jaře se jich ale připojovalo čím dál víc, jejich podporu a vůli jsme cítili a moc nám pomáhala a byli jsme za to vděční. Za celou dobu, co jsem v klubu byl, jim děkuju za Zbrojovku i za sebe. Dík patří také všem trenérům, kteří mě v klubu vedli a pod kterými jsem mohl hrát a rozvíjet se, a vůbec všem ve Zbrojovce. Jsem rád za to, jací lidé v tom klubu jsou," vyznal se Krejčí.

Hráč, který ví, co chce

V uplynulém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odehrál 23 zápasů a třikrát skóroval po standardních situacích. „Laďa je hráč, který ví, co chce, a dělá pro to maximum. Jeho přístup na jaře byl vynikající, makal na sobě i mimo tréninky. Teď našel odvahu udělat další krok a jednali bychom nezodpovědně vůči zúčastněným stranám transferu, kdybychom mu v tom bránili. Byli bychom samozřejmě raději, kdyby tu zůstal s námi, protože je to pro nás důležitý hráč a bude těžké ho nahradit, ale ukázal odvahu se o svou šanci porvat a přejeme mu k jeho další cestě hodně štěstí," sdělil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.