O zájmu Baníku o Cadua se spekulovalo už dřív. Ještě než během tohoto léta přestoupil z Pardubic do Plzně. Plavšič je však novinka, v Ostravě by měl hostovat. Podle dobře informovaných zdrojů Deníku jsou oba krátce před podpisem smlouvy. A trenéru Pavlu Vrbovi by se jistě hodili, navíc s Plavšičem už spolupracoval ve Spartě.

Nohavica: Baník100FEST v Ostravě? Neváhal jsem ani chvíli. Co klubu přeje?

Pětadvacetiletý křídelník Cadu nastupuje převážně na pravé straně hřiště, může alternovat i ve středu, nebo na kraji obrany. Do Česka přišel v roce 2020, a brzy se uchytil v Pardubicích. Dosud odehrál ve FORTUNA:LIZE 62 utkání, v nichž nastřílel 11 branek a dvanáctkrát asistoval. Po příchodu do Plzně se však eprosadil, hrál spíše za třetiligové „béčko“ a naplno se o jeho odchodu začalo mluvit, když nebyl zapsán na soupisku Západočechů pro Ligu mistrů.

O něco větší zkušenosti má s tuzemskou nejvyšší soutěží o rok starší Srdjan Plavšič. Na rozdíl od Cadua je to levák, primárně křídelník, ale ve Slavii byl využíván i v obraně. Ze Srbska nejprve přišel do Sparty, loni v létě se pak po konci smlouvy přesunul do Edenu, domova konkurenční Slavie. V české lize nastoupil do 103 duelů, vstřelil osm branek a na dalších 14 nahrál. V aktuální sezoně ale nastoupil pouze v předkole Konferenční ligy v Rakówě.

Lukeš: Bolf by Řezníčka smetl, Baník potřebuje tvořivou posilu. Klaním se Šínovi

Celek z Bazalů tím chce reagovat na nepovedený začátek sezony, kdy je po sedmi kolech na čtrnáctém místě FORTUNA:LIGY. Kdyby sezona nyní skončila, musel by ambiciózní Baník místo účasti v evropských pohárech obhajovat svou pozici mezi elitou v baráži proti třetímu týmu druhé ligy.

Nebylo tak divu, že se bouřili fanoušci, kteří po prohře se Zbrojovkou Brno (1:2) skandovali na hráče "sundejte dresy". O čtyři dny později, před zápasem proti Hradci Králové (0:0), měl dokonce u stadionu v Mladé Boleslavi s úzkou skupinkou zhruba dvaceti příznivců hovořit sám majitel Václav Brabec.

Jednání o posilách po utkání přiznal trenér Pavel Vrba, ve středu odpoledne se k celé věci vyjádřil na klubovém webu i sportovní ředitel Alois Grussmann. „Je to otevřené. Není to ale jen o posledních dnech, různá jednání jsme vedli v posledních týdnech. Jednali jsme o několika hráčích, padala různá jména a varianty, ale do tohoto okamžiku nic hotového není,“ uvedl s tím, že se Baník zajímal o královéhradeckého Adama Vlkanovu.

ZNÁMKOVÁNÍ BANÍKU: Lischka zpevnil obranu, Miškovičovi překážel míč. Co říkáte?

Možnostem Plzně, kam Vlkanova nakonec odešel, ale Slezané konkurovat nemohli. „A přivést teď za každou cenu hráče odjinud, jen proto, ať někdo přijde, to taky nechceme. Ale zbývají stále ještě necelé dva dny a určitá jednání jsou otevřená,“ podotkl Grussmann.

Baník před dvěma týdny mužstvo zredukoval o čtyři jména (Pokorný, Chlumecký, Juroška, Budínský). „Úvodní kola nám ale současně ukázala, že se kádr neobejde bez zkvalitnění,“ pokračoval Grussmann.

Trenér Baníku Vrba: Ztratili jsme dva body, o posilách jednáme. Přijde Hora?

Vyjádřil se i k postavení hlavního kouče. „Abych předešel jakýmkoliv spekulacím, špatný start nás velmi trápí a zabýváme se jím čtyřiadvacet hodin denně, ale nijak nezměnil pozici trenéra. Pozice Pavla Vrby je úplně stejná jako před prvním kolem. Má naši plnou důvěru a společnými silami musíme najít cestu ven ze současné situace,“ dodal Alois Grussmann s tím, že mužstvo ale má na to, aby se ze čtrnácté příčky posunulo nahoru.

„To teď musí být naši prvořadou snahou. Nesledovat horní šestku, ale dostat se do středního pásma tabulky, co nejdále od posledních tří míst. Tak bych definoval a přehodnotil náš momentální krátkodobý cíl pro nejbližší týdny a měsíce,“ uzavřel Grussmann.