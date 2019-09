„Přiznávám, že je trošku frustrující, že z tohoto zápasu nemáme žádné body,“ povzdechl si vysoký fotbalista po smolné porážce 0:1.

I když jste hráli poměrně slušně, zase jste doma prohráli. Je porážka s Jabloncem nejvíc frustrující?

Je to tak. Přitlačili jsme Jablonec ke zdi. Měl to s námi opravdu těžké. Měli jsme dost šancí, závarů, abychom nějakou branku vstřelili a výsledek otočili nebo ho minimálně zremizovali.

Co chybělo k tomu, abyste urvali alespoň bod?

Nevím. Kolikrát jsme měli dobrý náběh, byli jsme tam volní. Ale buď jsme se nesešli s centrem, nebo nám chybělo trošku štěstí, protože možností a skrumáží tam bylo dost.

Čekal jste, že Jablonec takto přehrajete?

Věděl jsem, že s Jabloncem máme velmi špatnou bilanci. Že jsme je doma po postupu do ligy ještě neporazili, venku s nimi zatím nezískali ani bod, takže je to náš neoblíbený soupeř. Chtěli jsme to konečně prolomit. Šli jsme za tím. Je to velká škoda, že to nevyšlo. Sami hráči Jablonce přiznali, že měli velké štěstí.

Co říkáte současné sérii bez výhry?

Ani o tom nechci mluvit, vůbec si to připouštět. Samozřejmě je pro nás špatně, že nesbíráme body, protože soupeři nám utíkají. Ani pro psychiku to není dobré. Série bez výhry se natahuje, hlavně domácích porážek přibývá, což není vůbec dobře. Potřebujeme se chytit, obrátit sérii a vrátit se na vítěznou vlnu.

Přehodnocujete předsezonní cíle? Čekají vás místo boje o první šestku duely o záchranu?

Nechci si to vůbec připouštět. Pořád máme před sebou dost zápasů, abychom se z toho yyhrabali a poskočili do vyšších příček. Momentálně však máme na kontě pouhých deset bodů a to je hrozně málo.

Můžete se stejně jako na jaře nastartovat výhrou v Ostravě?

Doufám, že se nám znovu povede na Baníku vyhrát, ale bude to náročné. Čeká nás těžké prostředí, těžký soupeř. Baník je doma je silný, nicméně my se zkusíme poprat o body. Pevně doufám, že bychom odtud mohli odvést tři body.