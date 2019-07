Útočník Tomáš Poznar vsadil na jistotu a vrátil se definitivně domů. Zkušený devětadvacetiletý fotbalista se rodnému Zlínu upsal na další roky. Očekávanou informaci zveřejnily oficiální stránky klubu.

„Zlín mi dal štědrou nabídku,“ přiznal odchovanec Fastavu bezprostředně po podpisu nové smlouvy.

I když po povedené jarní části sezony toužil po zahraničním angažmá, nakonec zůstává na Letné.

„Přiznám se, že nabídka, která by byla podle mých představ, nepřišla a některé destinace, do těch jsem se nehrnul, i když finančně to bylo třeba krásné. Peníze ale nejsou jednoduše všechno,“ říká Poznar.

Důrazný forvard navíc už před koncem minulé sezony zlínskému vedení slíbil, že pokud nedostane v Plzni další šanci a neozve se zahraniční klub se zajímavou nabídkou, před rivaly z FORTUNA:LIGY upřednostní právě ševce, což se taky stalo.

„Jednaní, která probíhala jak ze strany Zlína, tak i ostatních klubů, byla naprosto férové a korektní,“ těší Poznara.

Nyní už má klid, jistotu a může se soustředit na další práci pro zlínský fotbal.

Komplikací je zranění vysokého forvarda, který se v letní přestávce zranil a momentálně je na marodce. Poznar vynechal všechny přípravné zápasy a nezúčastnil se ani herního soustředění v rakouském Lienzu.

„Vadí mi to, ale beru to jako fakt, protože jenom já jsem zodpovědný za to, jak budu nachystaný na sezonu,“ ví zlínský odchovanec. „Herní věci musím dohnat velmi rychle, abych byl trenérovi k dispozici co nejdříve,“ přidává.

Motivaci má obrovskou a těším se na další ligový zápřah, hezké zápasy i emoce.

„Když jsem přišel po čtrnácti dnech volna do kabiny, chuť nebyla vůbec. Volno bylo krátké, ale tím, že jsem byl na začátku přípravy zranění, tak teď si dávám osobní i týmové cíle. Přál bych nám všem úspěšnou sezónu. Chuť je zase velká,“ dodává.