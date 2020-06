„Bezprostředně po souboji Janetzkého se stoperem jsem si penaltou vůbec nebyl jistý. Klobouk dolů, jak hlavní sudí situaci posoudil, zachoval chladnou hlavu,“ popsal první dojmy klíčové situace 31letý odchovanec zlínské kopané.

„O to více jsem se pak na penaltu soustředil. Sice jsem v generálce zaváhal, ale jinak penalty umím a chtěl jsem to potvrdit. Pod trenérem Páníkem to byla teprve první proměněná,“ začervenal se již spokojený Poznar, jenž v sobotu vstřelil svůj šestý gól sezony.

Byl jste při penaltě hodně nervózní?

Když nedáte penaltu, nějaké pochybnosti máte, o to více jsem se nyní koncentroval. I přese všechno jsem měl od trenéra důvěru, byl jsem na ni určený. Od začátku jsem byl rozhodnutý jít na ni a o to více se soustředil. Byl z toho gól, za což jsem moc rád. Vše ze mě spadlo. (úsměv)

Jak důležitá to byla výhra vzhledem k náročnému losu příštích kol?

Hodně důležitá. Už v kabině jsme si říkali, abychom byli pevně nohama na zemi. Musíme být pokorní, pracovití, ale i dobře regenerovat. Zdaleka není konec, potřebujeme k záchraně získat další body. Sobotní výhra má velkou váhu a ceníme si jí.

Přestože jste byli blízko druhé uklidňující trefě, nakonec z toho bylo velké drama. Neměl jste v závěru obavy?

Standardy pod trenérem Horváthem soupeř zlepšil, hodně z nich zlobí. Dnes to hodně smrdělo, jejich signály byly hodně nebezpečné. Jsem moc rád, že jsme vše přežili, ale v závěru nervy byly.

Po téměř půl roce jste konečně neinkasovali. Zaslouží obrana pochvalu?

Povedl se nám týmový výkon. Na nule má podíl nejen defenziva, ale i útočníci a záloha. Základem byl kompaktní výkon, se kterým jsme spokojení. Ale musíme být pořád pevně nohama na zemi a trpělivě jít dál.

Poprvé od koronavirových opatření byli na stadionu i fanoušci a jejich kotel. Pomohl vám?

Ano a děkuji jim. Jsou to totiž kluci, co mají ke Zlínu kladný vztah, jsou to naši fandové. Vedení klubu určitě rozhodlo dobře, že je pustilo na stadion. Jejich podpora byla slyšet, hnali nás kupředu. A právě když jsme hráli na bránu, kde byli, jsme dali gól. (úsměv)

V závěru jste střídal. Musel jste?

Měl jsem toho dost, trápily mě i křeče, dnes bylo docela teplo. Když je zápasů hodně za sebou, tak se únava kumuluje a nyní jsem to už docela cítil. Navíc jsem dostal i ránu na solar a poté se mi hůře dýchalo.

Do konce základní části vás čekají dva těžké duely na hřištích nejlepších. Je zde možné uspět?

Co si budeme nalhávat, ne náhodou bodově odskočili. Plzeň nyní předvádí neskutečný fotbal, baví celou republiku, Slavie je stále silná. Bude to hodně těžké, jedeme ven, můžeme jen překvapit. Nikdo se neporazí sám, proto doufáme, že třeba nějak překvapíme. Bude to hodně těžké!