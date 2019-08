Zkušený forvard Fastavu se dobře zná s Navrátilem nebo Reinberkem, velmi dobrý kamarád je ale hlavně s Petrželou, se kterým se potkal ještě při angažmá v Plzni.„Na Milánka se hodně těším. Vrátil se do známého prostředí, ve Slovácku je za velkou modlu,“ říká opora ševců před sobotním třaskavým duelem o krále kraje.

Jak moc se těšíte na derby?

Moc. Je to utkání srovnatelné s předními českými týmy, jako jsou Slavia, Sparta nebo Plzeň. Utkání se Slováckem beru jakožto Zlíňák velmi osobně. Derby řadím mezi top zápasy v lize. Proto se na utkání těším. Věřím, že bude dobré počasí, přijde hodně lidí a fanoušci vytvoří výbornou atmosféru.

Souhlasíte s názorem, že do utkání s rivalem jdete v roli mírného favorita?

Nemyslím si to. Derby nikdy nemá favorita. Nebylo tomu tak ani minulém vzájemném zápase, který jsme doma smolně prohráli. Teď bychom chtěli soupeři porážku vrátit. Budeme to ale mít hodně těžké. Slovácko v mých očích má mnohem kvalitnější tým, než bylo před rokem, kdy jsme na jeho hřišti udělali historickou výhru 4:0.

Takže v sobotu vás čeká silnější protivník?

Určitě Slovácko má jiný, mnohem kvalitnější mančaft. Musím sportovně uznat, že nás tam nečeká nic jednoduchého. Každý z nás se musí na těžký zápas pořádně nachystat.

Zatímco vy jste v posledním kole zdolali Liberec, Slovácko utrpělo v Jablonci těžký debakl. Může být na vaší straně alespoň psychická výhoda?

Podle mě se nějaký výsledek z Jablonce úplně maže. Psychická výhoda nebude hrát v derby žádnou roli. My hrajeme venku, soupeř budeme chtít odčinit poslední nezdar. Očekávám otevřené a zajímavé utkání.

Co vůbec říkáte na bláznivý vstup Slovácka do sezony?

Zápasy sleduji. Co mám čas, tak se na ligu dívám. Třeba Slovácko na Spartě jsem viděl a musím říct, že tam zahrálo fantasticky směrem dozadu i dopředu. I když hodně lidí kritizovalo Spartu, já bych spíš pochválil Slovácko. Fakt odehrálo dobrý zápas a zaslouženě vyhrálo. Samozřejmě jsem pak čekal, že doma porazí České Budějovice, ale utkání jsem neviděl, takže těžko mohu hodnotit. I zápas v Jablonci klidně mohl být na druhou stranu. Slovácko mělo šance, aby utkání otočilo. Na konci ale ze všeho inkasovali, což pak říkali i Jablonečtí. Ani porážka 0:6 ale nemění nic na tom, že Slovácko je opravdu dobře připravený tým. Nečeká nás nic jednoduchého. Zápas bude náročný a bude bolet. Fakt musíme jít na hranici svých možností.

I když jste dosud získali jenom tři body, formu máte slušnou. Už se nálada v kabině zlepšila?

Ano. Hlavně po zápase byla radost upřímná. Byly to pro nás první body, na které jsme čekali docela dlouho. Jsme rádi, že přišli se silným soupeřem. Na tréninku ale dál poctivě pracujeme, přitom se však objeví i nějaká prdelka. Každý cítí, že nám výhra může jenom pomoct. Jsme strašně rádi, že jsme poslední utkání dotáhli do vítězného konce. Víme ale, že máme špatné druhé poločasy. Chceme to napravit a neustále na tom pracujeme. Snažíme se zlepšovat. Na Slovácko se připravujeme důkladně, snad to v sobotu dobře vyvrcholí.

Co derby rozhodne?

Těžko říct. Teď před zápasem je o tom ošemetné debatovat. Oba týmy budou nažhavené na toho druhého. Očekávám důrazné utkání. Doufám, že bude taky atraktivní a že budou padat góly. Že se nám podaří vstřelit tolik branek, aby to pro nás znamenalo tři body. To bych si hrozně přál. Uspět na horké půdě.

Máte čas na hecování s protihráči?

Špičkování nemám rád. Vždycky se od toho distancuji. Soustředím se na náš tým, i když i ve Slovácku mám docela dost kamarádů. Znám se s Navrcem nebo Reinberkem. Velice dobrý kamarád je Petržela. Na toho se hodně těším. Milánek se vrátil do známého prostředí, v Hradišti je za velkou modlu.

Cítíte, že region žije derby? Musel jste shánět více vstupenek?

Já mám kolem sebe pořád ty samé lidi, kteří jezdí na všechny zápasy. I na delší destinace do Prahy nebo třeba do Mladé Boleslavi. Počet se pohybuje kolem osmi lidí, takže vždycky se vejdou do dvou aut. Je to rodina a nejbližší. Tato moje fanouškovská stáj bude i na Slovácku.

Jsou to právě oni, komu před každým domácím zápasem máváte do hlediště?

Ano. Když nastupuji, mávám k nim. Vždycky sedí na stejném místě. Mají dvě permice po čtyřech.