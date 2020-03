„Určitě pochválím Petra Jiráčka, který na okamžik zvedl hlavu a dal mi hezký balon. Míč pak propadl mezi mě a Milana Heču, takže bylo nakonec dobře, že jsem ho netrefil hned z jedničky, ale až z úhlu,“ popisoval důležitou branku jednatřicetiletý fotbalista.

Není pro vás remíza 2:2 ztrátou?

Není to ztráta. Je to plusový bod, který má svou hodnotu. Navíc jsme dvakrát prohrávali, takže ho určitě bereme. Samozřejmě víme, že jsme dlouhou dobu hráli proti deseti a měli jsme z početní výhody vytěžit víc. Měli jsme být více nebezpeční. I tak jsme ale měli několik šancí. I Sparta nás ale dost zlobila.

Proč jste z výborného začátku nevytěžili víc?

To nevím. S úvodem jsme se vypořádali lépe a Sparta byla zranitelná. Z takových tří šancí musíme dát alespoň jeden gól, což se nepovedlo. Zápas by asi vypadal jinak. Vstup do utkání si proto vyčítáme.

Jak jste po vystřídání na lavičce prožíval emotivní závěr?

Když jsme dostali gól, tak to byla trochu frustrace. Měl jsem hlavu dole. Za dvě minuty jsem byl ale v euforii. Domů vezeme bod, který má určitě svoji cenu.

Věřili jste, že byste po dvou porážkách mohli na Spartě něco uhrát?

Věřili. Nicméně pořád je to Sparta, velký klub, který dlouhodobě avizuje, že se chce pohybovat ve vyšších patrech tabulky, proto jsme k ní měli určitý respekt, ale taky jsme chtěli bodovat, což se nám povedlo a jsme za to rádi.

Bylo na hřišti znát, že Spartě chybí sebedůvěra?

Je pravda, že situace Sparty není úplně příznivá. Na hráče je velký mediální tlak, takže je cítit, že si nevěří. Já jim do toho ale kecat nechci. My jsme toho ale chtěli využít. Myslím, že se nám to do jisté míry povedlo. Já doufám, že si to Sparta vyřeší co nejdřív.

Vnímáte ale, že ani vaše situace není dobrá?

Nebudeme si nic nalhávat. Situace směrem dolů je nepříjemně otevřená. Teď bude záležet hlavně na našich výkonech a na našem rozpoložení. Musíme pilně trénovat a přenést to do zápasů tak, abychom z nich vytěžili tři body a nemuseli řešit týmy pod námi. Samozřejmě nechceme mít nějaké velké starosti se záchranou.

Co říkáte na vyloučení Mandjecka?

Myslel jsme si, že to bude červená. Hlavou jsem si to dal dobře a asi bych pak hned střílel. Pan rozhodčí, který pískal výborné utkání, tak mi říkal, že jsem byl možná moc z úhlu a že mu to nepřišlo jako jasná gólová situace. Po zhlédnutí videa si ale myslím, že se rozhodl správně. Obránci Sparty tam zaspali a já jsem toho využil.