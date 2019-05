Produktivní forvard ale nevylučuje ani zahraniční angažmá. „Je to otevřené na všechny strany,“ přiznává nejlepší jarní střelec fotbalistů Zlína ve FORTUNA:LIZE, který v pondělí odpoledne v parku u zlínského zámku rozdával nejen autogramy, ale i úsměvy. „Připadám si jako filmová hvězda,“ vtipkoval Poznar po společném focení s dětmi.

Klíčová otázka hned na úvod. Zůstáváte ve Zlíně, nebo řešíte i jiné nabídky?

Teď si chci hlavně odpočinout, protože hlavně z psychického hlediska mám za sebou těžkou sezonu. Chci, aby si hlavně hlava odpočinula a přestala chvíli myslet na fotbal. Myslím, že jednání se teprve rozběhnou. Se Zdenou Grygerou jsem domluvený, že se do přípravy budu hlásit tady, takže od Zlína nabídku mám. Budu ji určitě zvažovat stejně jako další možnosti. Zatím nevím, pro jakou variantu se rozhodnu.

Plzeň o vás neměla zájem?

V Plzni hrát určitě nebudu, i když jsem se tam chtěl porvat o fleka. Vracet se tam však nebudu. Je tam přetlak v útoku, takto mi to řekli. Mám zelenou hledat si nové angažmá. Potom se to bude řešit s panem Šádkem.

Je ve hře návrat do Baníku, kde jste rovněž působil?

Ne. Z Ostravy jsem taky nedostal žádnou nabídku. Nějaké oťukávačky z české ligy byly, ale v tomto směru vítězí zlínská varianta. Jsem tady doma. Uvidíme, jaké tady budou možnosti, jaký bude nový trenér, zda zůstane ve funkci kouč Kameník … Rozhodovat a ovlivňovat moje rozhodnutí bude spousta věcí.

Zahraniční angažmá vás láká hodně, že?

V zahraničí jsem ještě nehrál, ale taky to musí dávat smysl. Není to jenom o finančních podmínkách. Příkladem může být Marek Hlinka, který vyzkoušel Gruzii. Hrál za Torpedo Kutaisi a byl to krok vedle. Hodnotí to hrozně špatně. Proto si to musím důkladně zvážit, abych neudělal stejnou chybu.

Dokdy chcete mít jasno?

Ani to nijak zvlášť nespěchám. Máme čtrnáct dní volno. Z toho teda bude šest běžeckých tréninků, takže to je úplně famózní dovolená (úsměv). Situace je taková, že teďka budu dva týdny bez fotbalu, pak se vrátím do práce a bude se to řešit. Pak už to bude rychlé.

Máte v plánu i nějakou dovolenou?

Jelikož se fotbalisté ve volnu většinou žení, tak letos jdu na svatbu bývalého hráče Zlína Štěpána Koreše, který si bere házenkářku Ivetu Luzumovou. Pak mě čeká ještě rozlučka se svobodou. Mezitím chci ale odjet na Azory. Nechci se v Portugalsku válet jenom na pláži u moře, ale bude sto spíš turistika. Já nikdy nevydržím jenom ležet. Potřebuji k životu i pohyb.

Vyřazení s Mladou Boleslaví už vás přebolelo?

Mladá Boleslav ukázala ve druhém zápase, že má velice kvalitní tým a využila toho, že se nám to nepovedlo na sto procent. Soupeř vyhrál a postoupil zaslouženě. Na druhé straně my jsme v předchozích třech zápasech nadstavbové části předvedli velmi dobrý výkon. To v každém hráči musí zanechat nějaké sebevědomí. Je to příslib do budoucna, že tým držel při sobě a byly i výsledky. To je moc dobře.