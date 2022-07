"O selekci kádru před odjezdem do Rakouska jsme se bavili průběžně během celé přípravy," řekl Priskeho asistent Luboš Loučka po vítězné přípravě s Opavou (3:0). "Museli jsme ale také reagovat na zdravotní stav," dodal.

Právě kvůli zdravotním komplikacím s týmem neodjelo trio Ondřej Čelůstka (achilovka), Václav Drchal (rameno) a Vojtěch Patrák (chodidlo).

Naopak s týmem se připravuje nová posila, Lukáš Sadílek ze Slovácka. Ten v dresu Sparty nastoupil do přípravných zápasů s Duklou i Opavou, ale v té době pořád platila dohoda o tom, že s týmem může v létě trénovat a hrát. Nyní se transfer definitivně domluvil. Lukáš Sadílek ze Slovácka přestoupil, opačným směrem se na hostování vydal Michal Trávník.

„Lukáš se na hřišti prezentuje vysokou intenzitou pohybu a hry, což je aspekt, který nám v minulé sezoně scházel," pochvaloval si sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Slávisté odjeli na rakouské soustředění už na konci června a za sebou mají i první zápas s Olympiakosem Pireus, který skončil remízou 1:1. Zítra nastoupí proti Rapidu Bukurešť.

"Máme z čeho vybírat, všichni hráči jsou hladoví a mohou nás posunout výše. Vidíme Doudise nebo Santose, jak se o to perou, a ještě tu jsou hráči jako Venca Jurečka nebo Ondra Lingr, kteří zatím nehráli. Těšíme se na to, až budeme mít kompletní kádr, který budeme postupně konsolidovat," řekl fanouškům z Rakouska pro klubový web asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Během víkendu přivítal trenérský štáb "sešívaných" novou posilu. Z Českých Budějovic přišel slávistický odchovanec, dvaadvacetiletý záložník Matěj Valenta.

"Jsme moc rádi, že máme v týmu velkého slávistu, kterému navíc v aklimatizaci pomůže znalost prostředí i trenérů, kteří jeho potenciál ještě rozvinou. Držíme mu palce," říká sportovní ředitel Jiří Bílek.

Sám hráč je z návratu do Edenu nadšený. "Splnil se mi sen, chtěl jsem se vždycky vrátit, slávista jsem odmala. Pořád tomu ale nemůžu úplně uvěřit. Tvrdě jsem pracoval, aby se mi to podařilo. Že se tak stane už po dvou letech je skvělé, tak rychle jsem to nečekal, asi nikdo," usmívá se.

