Slávisté ladí formu a zapracovávají posily v Portugalsku, kde je čekají ještě dva přípravné zápasy. Sparťané se sehrávají ve Španělsku a před sebou mají už jen dnešní generálku s Malmö.

Hledá se náhrada za kapitána

Fotbalisté Slavie se v rámci soustředění zúčastňují turnaje v Lagosu a po remíze 3:3 a následné porážce s dánským Aarhusem si spravili chuť výhrou nad norským týmem Valerenga.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského na vlastní kůži poprvé poznávají, jaké to je hrát bez kapitána a opory Tomáše Součka, který už má za sebou první zápas v dresu anglického West Ham United. Na jeho místě v úterním utkání nastoupil David Zima, čerstvá posila z Olomouce a také mladík Lukáš Červ.

„Chtěli jsme zjistit, jak na tom jsou. Takács je zraněný a asi nebude první dvě kola k dispozici, stejně jako Oscar kvůli kartám,“ říká trenér. Kromě zmiňovaného Takácse je tým zdravý. Drobné šrámy doléčili Júsuf s Felipem.

Sešívaní mají před sebou ještě dva turnajové zápasy. Zítra je čeká Astana nebo FC Kodaň (záleží na dalších výsledcích turnaje) a generálku obstará sobotní střetnutí s Hamarby. Tam už se bude krystalizovat základní sestava, s jakou vyběhnou za obhajobou mistrovského titulu.

„Nějakou základní hráčskou osu už asi trenéři mají v hlavě. Řekl bych, že teď se hraje o ty poslední fleky. Každý se chce předvést a každý do toho dává maximum,“ uvědomuje si záložník Lukáš Masopust.

Spartě chyběl trenér, Dočkal maká naplno

Fotbalisté Sparty hledají optimální sestavu ve španělské Marbelle a po dvou prohrách s domácím třetiligovým týmem a norským Bodo/Glimt vyběhnou svěřenci Václava Jílka dnes odpoledne k závěrečnému zápasu proti Malmö.

Stává se, že během soustředění občas vypadne nějaký hráč na marodku, tentokrát tato nepříjemnost potkala samotného Jílka, jenž pár dnů strávil v karanténě kvůli nachlazení. A aby toho nebylo málo, zpět do Prahy kvůli zranění odjela útočná opora Libor Kozák.

„Je lepší, aby se to v Praze zkontrolovalo a přesně se určilo, jak postupovat dál abych byl na ligu fit. Radši přijít o pár dní soustředění než o týden v lize,“ přiznal Kozák, že nejde o nic vážnějšího.

Nejpozitivnější zprávou je to, že kapitán Bořek Dočkal absolvoval další přípravné zápasy a je v plném tréninkovém zápřahu. Měl by tak být připraven na ligové zápasy, jejichž atmosféru přímo na trávníku naposledy ochutnal loni v březnu.

„Dlouhá pauza mě naučila spoustu věcí mimo hřiště. Zaměřil jsem se na své tělo. Stravu jsem uzpůsobil tak, abych se dostal do co nejlepší formy. Vše se nasčítalo a pomohlo mi to v návratu do tréninku,“ těší největší oporu mužstva z Letné.

„Musím týmu přinést to, co ode mě očekávají nejen ostatní, ale hlavně já sám. Příprava šlape podle představ, tým má ohromný potenciál, musí si věřit a být sebevědomý,“ dodává. Jeho návrat by byl nejsledovanější událostí úvodu jarní části FORTUNA:LIGY.