Pražská S v jednom šiku. Nebojte, derby je zase rozdělí

300. To je číslo! V neděli večer bude tohle kulaté výročí v hlavní roli. Hraje se zápas největší, fotbalové derby Sparta vs. Slavia. V Česku královské setkání, tak to prostě je. Bez diskuse.

Foto: Deník

Na podzim 2021 se však bude konat ve velmi zajímavém rozpoložení. Kluby ACS a SKS do něj půjdou po dnech, kdy se spojily v zájmu principu vyššího. Střet Sparty se skotskými Rangers, vzpomínky Slavie na stejného soupeře, najednou obrousily hrany. Spor o bučení. Rasismus to nebyl, říká trenér dětí. Kauzu řeší i čeští ministři Přečíst článek › Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se postavil za Spartu, když se ohradila proti útokům na dětské fanoušky, jež na Ostrovech naprosto nesmyslně označili za rasisty. Pavel Novotný, starosta Řeporyjí a jeden z nejkontroverznějších politiků v zemi, velký fanda Slavie, který o letenském klubu mluví jako o ostudě a Adama Hložka, ten supertalent, považuje asi tak za třetího nejhoršího hráče v lize, se přidal: „Stojím za Spartou.“ Je to pochopitelné, ale – samozřejmě – tak trochu bizarní. Útoky na naše děti? Zbabělost a šikana, zuří Sparta. Kamara ji spojil s rivalem Přečíst článek › Nebojte se však. V neděli to bude jinak. Mančafty po sobě půjdou, na tribunách bude panovat opovržení nenáviděným sokem. Doufejme, že tedy v přijatelných mantinelech. Hraje se přece derby. A co je víc?