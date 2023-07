BANÍK OSTRAVA (v uplynulé sezoně 11. místo)

Verner Lička

Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu?

Já čekám emoce. Je blbost se bavit o losu, jestli je těžký, nebo lehký. Všichni hrají třicet kol, je jedno, jestli se Spartou v červenci, nebo v říjnu. Baník nastavil nový směr, který by bylo dobré blíže popsat, nebát se jít víc do detailu. Není pak divu, že jsou lidi naštvaní, když něco říkáte, a realita s tím není v souladu. Přál bych si, aby to zapadalo, aby mužstvo mělo svou identitu a za ní šlo. A pak je jedno, jestli hrajete na tři, nebo čtyři obránce. A co je hlavní, chtěl bych, aby hráči do Ostravy chodili s vírou, že je to angažmá posune. Herně, ale i kariérně do zahraničí, do nároďáku.

Jak skončí Baník?

Obsadí šesté místo. Nebo ještě lépší.

Kdo získá titul?

Slavia.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Hájím ji. Vytváříme produkt a aby byl kvalitní, musíme zajistit co největší počet těžkých utkání. Přibližovat se zvykům v Evropě, což se daří jen na podzim a maximálně účastníkům skupin evropských pohárů. Ti pak mají za podzim 25 až 28 kvalitních zápasů. Vše pak souvisí i s tím, že když bude častěji jezdit do Ostravy Sparta, Slavia, Plzeň, tím větší šanci máte vyprodat dané zápasy. Jistě, nic není dokonalé, tady máme střední skupinu, kde se nehraje o nic, ale holt musí se to zkoušet. Souhlasím s vedením LFA, že by bylo dobré tomu systému dát aspoň pět let. Pak si to vyhodnoťme. Jen varuji před zúžením ligy, jen tím ubyde počet příležitostí pro hráče, a co se stane? Budou hrát mladí, nebo spíše starší, zkušení? Já myslím, že odpověď je v českém prostředí jasná.

Verner LičkaZdroj: archiv Deníku