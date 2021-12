Rozhodčí podali v duelu na Slavii nepřesvědčivý výkon. Zlínští fotbalisté v průběhu utkání, které Pražané po obratu vyhráli 3:1, protestovali proti dvěma verdiktům. Ve 20. minutě za stavu 1:1 postupoval hostující Rudolf Reiter sám na brankáře Aleše Mandouse a okolo vápna upadl poté, co ho trefil do nohou vracející se Ubong Ekpai. Petřík však domácího hráče nevyloučil a naopak udělil žlutou kartu zlínskému křídelníkovi za protesty.

"Ševcům" se nepozdávala ani vítězná branka Madse Emila Madsena na 2:1 z 53. minuty. Zlínští marně reklamovali, že gólu zřejmě předcházel ofsajd. Pojistku přidali slávisté v první minutě nastavení z penalty poté, co Peter Olayinka upadl ve vápně po kličce brankáři Janu Šiškovi. Hostující gólman u sudího marně protestoval, že se nigerijského křídelníka nedotkl.

Glosa Libora Kopla: Ševci se zlobí právem. Sudí chybují jen ve prospěch mocných

"Bohužel zápas byl ovlivněn, tak to je. Pokládám si otázku, jestli to Slavia opravdu potřebuje, nebo to ti rozhodčí neumí. Nevím, co je k tomu vedlo. Snaží se nám furt něco vysvětlovat u malých faulů, a když přijde takové zásadní rozhodnutí, raději se schovávají a nechtějí to vůbec řešit," zlobil se asistent trenéra zlínských fotbalistů Jan Jelínek. "Výsledek je ovlivněný rozhodčími a ne hrou Slavie, to mě mrzí vůči klukům."

V zápasech domácího poháru MOL Cupu neasistuje sudím videorozhodčí. V minulých sezonách byla technologie nasazena až na finále a některá semifinále. "Já byl vždy zastáncem VAR (videa). Ale už kolikrát jsem viděl některé situace taky jinak. Vždy je to o lidském faktoru, takže ono je to jedno," přemítal Jelínek