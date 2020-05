6:1 a 4:1, to jsou výsledky, které se zrodily ve dvojici přípravných zápasů, které Sparta sehrála na Strahově proti Jihlavě. Do zápasu Pražané nastoupili více než po dvou měsících od posledního utkání, kterým bylo remízové derby proti Slavii.

Na hřišti se objevil i útočník Martin Graiciar, pro nějž ale tento den neskončil zrovna šťastně. V utkání si totiž zlomil klíční kost.

❌ ZRANĚNÍ | Martin Graiciar si v tréninkovém utkání s Jihlavou přivodil zlomeninu klíční kosti…



Je tak možné, že se ve sparťanském dresu již neukáže. Na Letné je totiž na hostování z italské Fiorentiny. Zatím stačil zasáhnout do osmi ligových zápasů. Sparta má možnost uplatnit opci, pokud by se tak nestalo, mohl by ofenzivní záložník skončit i u konkurenční Slavie, o jejímž zájmu se v minulých dnech spekulovalo.