Svěřenci trenéra Františka Straky předvedli hlavně v první půli sympatický výkon, v průběhu zápasu vedli už 4:1, nakonec vyhráli „jen“ 4:3, ale o výsledek tolik nešlo.

„Máme za sebou velice dobré utkání. Přijeli jsme z kempu, který byl hodně tvrdý, takže i samotné utkání bylo pro hráče náročné. Navíc v tom počasí. Postavili jsme tedy dvě jedenáctky, každá odehrála půlku zápasu a hráči ukázali, kam se u nás chtějí posunout,“ mohl spokojeně konstatovat trenér Karviné František Straka.

Ten viděl v akci několik nových tváří i čerstvé posily Janečku, Stropka či Petráně. Diváci sledovali také několik hráčů, kteří jsou v Karviné na zkoušce. Do zápasu zasáhli brankář Libor Hrdlička a hráči Pavol Ilko, Roman Holiš, Ukrajinec Artěm Vystavnij či marocký Němec Samir Benamar.

„Utkání mi dost ukázalo. Těší mě, že jsme dali čtyři góly. Byly tam velice dobré akce, ale i slabší fáze, což je naprosto normální. Někteří hráči ukázali svou kvalitu, to je pro mě pozitivní. Uvidíme, co přinesou následující dny,“ uvedl Straka.

Janečka po návratu: Většinu kluků znám

Největší aplaus zaplněné hlavní tribuny sklidil při příchodu na trávník navrátilec z Trnavy Marek Janečka. „Reakce fanoušků mě potěšila. Sám jsem se ale necítil optimálně. Bylo dusno, hráli jsme nahoru dolů,“ vysvětlil Janečka.

Pořád ale bylo vidět, že má snad dvoje plíce. „Není tajemstvím, že mám svůj fotbal založený na fyzické stránce a to nechci opustit. Pokud ano, anebo už nebudu moci, tak by to znamenalo, že bych měl skončit, protože už bych neměl čím upoutat,“ míní Janečka, který po půl roce od odchodu na Slovensko našel pozměněný kádr.

„Ale ne zase tak moc. Většinu kluků znám. Mladíci jako Wala nebo Putyera s námi trénovali, i když byli v juniorce. Odešli nám klíčoví hráči Bůďa, Wagy, Berky (Budínský, Wágner, Berkovec). Zůstal Ba Loua, ale je zraněný. Musíme se poučit z chyb, které jsme za poslední dva roky udělali, i když je asi reálné, že o záchranu budeme bojovat i teď,“ připustil Janečka.

MFK Karviná – MŠK Žilina 4:3 (1:0)

Branky: 61. a 70. Galuška, 38. Ramirez, 55. Tusjak – 64. Gerebenits, 77. Anang, 86. z pen. Kopas.

Karviná 1. poločas: Hrdlička – Ilko, Stropek, Rundič, Benamar – Smrž – Oršula, Bukata, T. Weber, Guba – Ramirez.

Karviná 2. poločas: Pastornický – Krivák, Dramé, Holiš, Tusjak – Janečka – Wala, Lingr, Petráň, Galuška – Vystavnij. Trenér. Straka.